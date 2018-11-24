Кодаира победила на дистанции 500 м в Томакомае, Голикова стала четвертой

Японская конькобежка Нао Кодаира одержала победу на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Томакомае с результатом 38,263. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которая с результатом 39,076 заняла четвертое место.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
500 м
2-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) – 38,263
2. Ванесса Херцог (Австрия) – 38,569
3. Бриттани Боу (США) – 38,997
4. Ангелина Голикова (Россия) – 39,076
5. Дарья Качанова (Россия) – 39,077
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 39,093
Загрузка...