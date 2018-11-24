Кодаира победила на дистанции 500 м в Томакомае, Голикова стала четвертой

Японская конькобежка Нао Кодаира одержала победу на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Томакомае с результатом 38,263. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которая с результатом 39,076 заняла четвертое место.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) – 38,263

2. Ванесса Херцог (Австрия) – 38,569

3. Бриттани Боу (США) – 38,997

4. Ангелина Голикова (Россия) – 39,076

5. Дарья Качанова (Россия) – 39,077

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 39,093