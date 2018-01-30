02:25 | КОНЬКИ

Граф подтвердила добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018

Ольга ГРАФ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ольга ГРАФ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Российская конькобежка Ольга Граф сообщила, что отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По словам спортсменки, причиной такого решения стало то, что большая часть спортсменов допуска к Играм не получила.

"Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования".

На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России", - говорится в заявлении Граф.

Напомним, призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане. Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей ТрофимовНаталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорт на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"

 

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4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782203.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (24)
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Cheremis57

*КОСТАРИКАНЕЦ*, все западные спортсмены сидят на допинге, как и наши! Это спорт высших достижений, без допинга не выиграть!! Надо очиститься от него- выйти из МОК и воспитывать молодёжь без наркотиков, алкоголя и никотина!!! Ольге низкий поклон за её поступок!!!!

10:15

Рюрик 09

Низкий поклон и безмерное восхищение!!!

10:09

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Да по-любасу на допинге сидит. К тому же, коллег не допустили. И вообще ей ничего и не светило на ОИ.

10:08

maxcds

ЮКИ подсчитала дЕвица,что на данном этапе более Выгоден /// по себе людей не судят

09:54

с.карасёв

главное не участие...главное протест...

09:47

S.U.B.A.

Есть ещё в России люди для которых слово честь не пустой звук!А та серая масса без опознавательных знаков пусть едет!Бабло дороже!Ольга-вы молодец!

09:28

Igrok Igorek

Есть еще Женщины в России!

09:20

fair

хоть одна дама с яйцами нашлась, а не как остальные плаксы и мужчины жополизы.

08:31

Cheremis57

Браво, Ольга! Если 70 процентов опрошенных чмтателей СЭ за бойкот, значит должны же быть здравомыслящие спортсмены в так называемой команде- олимпийские спортсмены России!! Умничка- нашла в себе силы сказать НЕТ этому позору и унижению своей Родины!!!

08:29

blue-white!

Ну хоть у кого-то есть чувство собственного достоинства! Уважуха!

08:12

pchela_tr

Достойно

08:04

Мастер добрых дел

Поступок!!! Молодец!!!

07:42

DmitrySamara

Отсчет пошел. Первый порядочный спортсмен наконец-то нашелся. Надеюсь не последний...

07:23

oleg.bob

Оленька, молодец, спасибо тебе! Есть ещё в России настоящие люди!

07:22

lapp

"а вот,местечко в госдуме могут и забронировать". Завидуешь? В чем проблема - потренируйся, выиграй для своей страны какую нибудь медальку на олимпиаде. И всё - ты в Думе.

06:59

shtabush

Ну, наконец-то! Хоть один нормальный человек нашелся среди спортсменов! Молодец!

06:57

ЮКИ

подсчитала дЕвица,что на данном этапе более Выгоден отказ и сделала "решительный шаг" шаг!чемпионкой ей,всё равно,Не стать,а вот,местечко в госдуме могут и забронировать!на фоне разных поклонских и драпек она будет выглядеть не хуже!

06:44

марк де фоссен

Поступок,заслуживающий огромного уважения!

06:42

kolos249

Умница! Сохранила честь, достоинство и деловую репутацию!

05:09

Keano

Молодец

04:55

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

МОЛОДЕЦ!!!! Даже если ЭТО не патриотизм, то ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА -- ОДНОЗНАЧНО!!!!

04:42

EdVVard

Спасибо Ольга! Оказывается и среди спортсменов есть настоящие люди!

04:41

Flo

Явно будущий депутат... да и правильно зачем этот дурацкий посредник, спорт , нужен то вообще для устройства жизни. И красиво да, второсортная с точки зрения СВД (не винтовка) спортсменка, кидает перчатку (боксерскую) ничего не подозревающему (и незаметевшему) Олимпийскому движению , красиво.

04:26

Alecstos

Молодец.

02:41