Граф подтвердила добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф сообщила, что отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По словам спортсменки, причиной такого решения стало то, что большая часть спортсменов допуска к Играм не получила.

"Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования".

На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России", - говорится в заявлении Граф.

Напомним, призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане. Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорт на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

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