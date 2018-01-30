Граф подтвердила добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф сообщила, что отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По словам спортсменки, причиной такого решения стало то, что большая часть спортсменов допуска к Играм не получила.
"Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования".
На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России", - говорится в заявлении Граф.
Напомним, призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане. Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорт на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782203.html
Cheremis57
*КОСТАРИКАНЕЦ*, все западные спортсмены сидят на допинге, как и наши! Это спорт высших достижений, без допинга не выиграть!! Надо очиститься от него- выйти из МОК и воспитывать молодёжь без наркотиков, алкоголя и никотина!!! Ольге низкий поклон за её поступок!!!!
10:15
Рюрик 09
Низкий поклон и безмерное восхищение!!!
10:09
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Да по-любасу на допинге сидит. К тому же, коллег не допустили. И вообще ей ничего и не светило на ОИ.
10:08
maxcds
ЮКИ подсчитала дЕвица,что на данном этапе более Выгоден /// по себе людей не судят
09:54
с.карасёв
главное не участие...главное протест...
09:47
S.U.B.A.
Есть ещё в России люди для которых слово честь не пустой звук!А та серая масса без опознавательных знаков пусть едет!Бабло дороже!Ольга-вы молодец!
09:28
Igrok Igorek
Есть еще Женщины в России!
09:20
fair
хоть одна дама с яйцами нашлась, а не как остальные плаксы и мужчины жополизы.
08:31
Cheremis57
Браво, Ольга! Если 70 процентов опрошенных чмтателей СЭ за бойкот, значит должны же быть здравомыслящие спортсмены в так называемой команде- олимпийские спортсмены России!! Умничка- нашла в себе силы сказать НЕТ этому позору и унижению своей Родины!!!
08:29
blue-white!
Ну хоть у кого-то есть чувство собственного достоинства! Уважуха!
08:12
pchela_tr
Достойно
08:04
Мастер добрых дел
Поступок!!! Молодец!!!
07:42
DmitrySamara
Отсчет пошел. Первый порядочный спортсмен наконец-то нашелся. Надеюсь не последний...
07:23
oleg.bob
Оленька, молодец, спасибо тебе! Есть ещё в России настоящие люди!
07:22
lapp
"а вот,местечко в госдуме могут и забронировать". Завидуешь? В чем проблема - потренируйся, выиграй для своей страны какую нибудь медальку на олимпиаде. И всё - ты в Думе.
06:59
shtabush
Ну, наконец-то! Хоть один нормальный человек нашелся среди спортсменов! Молодец!
06:57
ЮКИ
подсчитала дЕвица,что на данном этапе более Выгоден отказ и сделала "решительный шаг" шаг!чемпионкой ей,всё равно,Не стать,а вот,местечко в госдуме могут и забронировать!на фоне разных поклонских и драпек она будет выглядеть не хуже!
06:44
марк де фоссен
Поступок,заслуживающий огромного уважения!
06:42
kolos249
Умница! Сохранила честь, достоинство и деловую репутацию!
05:09
Keano
Молодец
04:55
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МОЛОДЕЦ!!!! Даже если ЭТО не патриотизм, то ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА -- ОДНОЗНАЧНО!!!!
04:42
EdVVard
Спасибо Ольга! Оказывается и среди спортсменов есть настоящие люди!
04:41
Flo
Явно будущий депутат... да и правильно зачем этот дурацкий посредник, спорт , нужен то вообще для устройства жизни. И красиво да, второсортная с точки зрения СВД (не винтовка) спортсменка, кидает перчатку (боксерскую) ничего не подозревающему (и незаметевшему) Олимпийскому движению , красиво.
04:26
Alecstos
Молодец.
02:41