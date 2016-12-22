Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска, информирует nos.nl. ISU при этом следовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований. Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 - 12 марта. Напомним, что санкции введены после доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами.