20:40 22 декабря | КОНЬКИ

Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска

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Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска, информирует nos.nl. ISU при этом следовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований. Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 - 12 марта. Напомним, что санкции введены после доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами.

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