Алексей Кравцов решил баллотироваться в президенты СКР

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что решил бороться за пост главы организации на следующий срок.

- Мной было принято решение, что я буду бороться за пост президента СКР на следующий срок, - цитирует "РИА Новости" Кравцова.

Ранее сообщалось, что Алексей Кравцов не намерен выдвигаться на этот пост. Позднее лидеры сборных команд России по шорт-треку и конькобежному спорту выступили с открытым письмом в адрес Кравцова с просьбой выставить свою кандидатуру на пост главы СКР на ближайших выборах, которые состоятся на конгрессе организации 25 мая.