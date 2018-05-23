14:36 | КОНЬКИ

Алексей Кравцов решил баллотироваться в президенты СКР

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что решил бороться за пост главы организации на следующий срок.

- Мной было принято решение, что я буду бороться за пост президента СКР на следующий срок, - цитирует "РИА Новости" Кравцова.

Ранее сообщалось, что Алексей Кравцов не намерен выдвигаться на этот пост. Позднее лидеры сборных команд России по шорт-треку и конькобежному спорту выступили с открытым письмом в адрес Кравцова с просьбой выставить свою кандидатуру на пост главы СКР на ближайших выборах, которые состоятся на конгрессе организации 25 мая.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180523/1137248408.html

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