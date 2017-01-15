Ретивых и Морилов - 7-е в командном спринте в Тоблахе

Канадцы Лен Валджас и Алекс Харви одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе место заняли шведы Карл Юхан Вестберг и Оскар Свенссон. Тройку призеров замкнули итальянцы Дитмар Неклер и Федерико Пеллегрино.
Россияне Глеб Ретивых и Николай Морилов стали седьмыми. Антон Гафаров и Никита Крюков показали 12-й результат.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт (С)
1. Канада (Валджас, Харви) - 16.02,11
2. Швеция-1 (Вестберг, Свенссон) - отставание 0,53
3. Италия-1 (Неклер, Пеллегрино) - 0,65
4. Норвегия-2 (Таугбель, Гольберг) - 1,12
5. Норвегия-1 (Скар, Клебо) - 1,90
6. США (Ньюэлл, Хэмилтон) - 2,62
7. РОССИЯ-2 (РЕТИВЫХ, МОРИЛОВ) - 3,03
12. РОССИЯ-1 (ГАФАРОВ, КРЮКОВ) - 6,39
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1854_31_0/
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Почему Гафарова и Ретивых не поставили в одну команду? Накануне в индивидуальном спринте они показали лучшие результаты среди наших лыжников и такое решение выглядело бы логичным. Может, за тройку и зацепились бы.
18:32
rusfed 2.0
tima_7, кормильцем, по большому счету, был один Крюков, который сейчас в очевидном кризисе. Петухов отстранен. Больше никого стабильно на первых ролях у нас и не было (если говорить о чистых спринтерах, не имея в виду дистанционщиков, иногда бегающих спринт)
18:31
tima_7
Нет Устюгова, и оказывается, что всё, спринтеры закончились. Однозначный застой у Каминского. Если это - как у биатлонистов ("готовятся к ЧМ"), то ладно. Раньше спринт был медальным кормильцем.
18:15