Ретивых и Морилов - 7-е в командном спринте в Тоблахе

Канадцы Лен Валджас и Алекс Харви одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе место заняли шведы Карл Юхан Вестберг и Оскар Свенссон. Тройку призеров замкнули итальянцы Дитмар Неклер и Федерико Пеллегрино.

Россияне Глеб Ретивых и Николай Морилов стали седьмыми. Антон Гафаров и Никита Крюков показали 12-й результат.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Канада (Валджас, Харви) - 16.02,11

2. Швеция-1 (Вестберг, Свенссон) - отставание 0,53

3. Италия-1 (Неклер, Пеллегрино) - 0,65

4. Норвегия-2 (Таугбель, Гольберг) - 1,12

5. Норвегия-1 (Скар, Клебо) - 1,90

6. США (Ньюэлл, Хэмилтон) - 2,62

7. РОССИЯ-2 (РЕТИВЫХ, МОРИЛОВ) - 3,03

12. РОССИЯ-1 (ГАФАРОВ, КРЮКОВ) - 6,39