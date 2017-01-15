18:05 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Ретивых и Морилов - 7-е в командном спринте в Тоблахе

0
0
0
3

Канадцы Лен Валджас и Алекс Харви одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе место заняли шведы Карл Юхан Вестберг и Оскар Свенссон. Тройку призеров замкнули итальянцы Дитмар Неклер и Федерико Пеллегрино.

Россияне Глеб Ретивых и Николай Морилов стали седьмыми. Антон Гафаров и Никита Крюков показали 12-й результат.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Канада (Валджас, Харви) - 16.02,11

2. Швеция-1 (Вестберг, Свенссон) - отставание 0,53

3. Италия-1 (Неклер, Пеллегрино) - 0,65

4. Норвегия-2 (Таугбель, Гольберг) - 1,12

5. Норвегия-1 (Скар, Клебо) - 1,90

6. США (Ньюэлл, Хэмилтон) - 2,62

7. РОССИЯ-2 (РЕТИВЫХ, МОРИЛОВ) - 3,03

12. РОССИЯ-1 (ГАФАРОВ, КРЮКОВ) - 6,39

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1854_31_0/

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

npokypop_6apcyk

Почему Гафарова и Ретивых не поставили в одну команду? Накануне в индивидуальном спринте они показали лучшие результаты среди наших лыжников и такое решение выглядело бы логичным. Может, за тройку и зацепились бы.

18:32

rusfed 2.0

tima_7, кормильцем, по большому счету, был один Крюков, который сейчас в очевидном кризисе. Петухов отстранен. Больше никого стабильно на первых ролях у нас и не было (если говорить о чистых спринтерах, не имея в виду дистанционщиков, иногда бегающих спринт)

18:31

tima_7

Нет Устюгова, и оказывается, что всё, спринтеры закончились. Однозначный застой у Каминского. Если это - как у биатлонистов ("готовятся к ЧМ"), то ладно. Раньше спринт был медальным кормильцем.

18:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ