Никита Крюков: "Легков – лучший! Олимпиада в Сочи стала этому доказательством"

Олимпийский чемпион 2010 года лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме выразил поддержку пожизненно отстраненному от Игр Александру Легкову. Он отметил, что спорт перестает быть интересным, когда в дело вмешивается политика.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Легков лишен золота на дистанции 50 км, также дисквалифицирована сборная России, занявшая второе место в эстафете 4×10 км. Согласно решению на сайте МОК, оба лыжника не могут выступать на всех последующих Олимпиадах.

– Эти медали не забыть и не забрать из сердец миллионов болельщиков! Ты лучший и Олимпиада в Сочи стала этому доказательством, – написал Крюков. – Я смотрел твой победный финиш и понимал, что это исторический момент! Ты , я и другие лыжники не пошли бы на запрещенные методы ради победы! На нас была большая ответственность защищать честь нашей страны и мы справились с ней! После Ванкувера все 4 года плодотворной работы дали свои плоды, сколько медалей и кубков ты завоевал! И чем ближе была Олимпиада, тем сильнее ты становился!!!

Не падай духом, Саша! Ты сильный, ты очень сильный человек! Это все твои награды – ты их завоевал, заслужил, выстрадал!

Спорт перестает быть интересным, когда политика оставляет там свой след!