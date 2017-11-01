Легков и Белов признаны виновными, их результаты в Сочи-2014 должны быть аннулированы

По инфомрации "СЭ", комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде в Сочи. Легков завоевал в Сочи золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.

Спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в корейском Пхенчхане.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.