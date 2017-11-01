18:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков и Белов признаны виновными, их результаты в Сочи-2014 должны быть аннулированы

Александр ЛЕГКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ЛЕГКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По инфомрации "СЭ", комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде в Сочи. Легков завоевал в Сочи золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.

Спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в корейском Пхенчхане.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Bache Gabrielsen

Доказательств каких-то, как я понимаю, нет ?

18:51

sozerzator

Крутой тренер 18:39 А может торпедой по ним, а? Что ты предлагаешь криком своей души? Не надо резких движений, Вяльбе сказала, что "пойдем до конца"... Да, лыжные движки отцепили, так нас к этому уже более полугода готовили... Не забывай, чем нам хуже, тем итог лучше)

18:50

Тополь-М

Сейчас выступит пустоголовый Песков, со словами: "мы об этом знаем, будем следить за ситуацией".

18:48

Тополь-М

Джин Игнатов, так может писать только чмо, для которого российская сборная - чужая.

18:46

mrazotka

нет слов... тварится что-то не ладное...

18:45

Крым наш!

Уверен, что во всем виноват этот, мягко говоря, простоватый Мутко. С таким министром нам и врагов не надо. Это он пригрел на груди этого Родченкова. Который, как выяснилось, для того чтобы остаться на плаву готов говорить любую ложь. В нормальные бы времена, таких как Мутко, давно бы к стене прислонили, а его повысили. Из-за того что он некомпетентен и допустил, что враги на нас набросились? Это что за управление спортом? Позор! Ребят, которые заслужено завоевали медали их лишают.

18:44

echo2011

Расплата за "Крым наш" идет полным ходом!

18:42

Крутой тренер

Путин - КОЗЁЛ!!!! Ты, урод, долго будешь жопу этим дебилам лизать? Давно пора их на место поставить. Или в 98 году резерв России в американские бумаги был твой выкуп должности президента?

18:39

dv2205

значит мы слабы и нас нагнули - даешь бойкот олимпиады

18:38

Джин Игнатов

Вот как нам аукивается принятие допинга ! Но это просто необходимо , ибо мы не смогли бы навести сами тпорядок в нашей сборной !

18:37

sacred7572

печально...все таки враги добились своего...

18:34