Легков и Белов признаны виновными, их результаты в Сочи-2014 должны быть аннулированы

По инфомрации "СЭ", комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде в Сочи. Легков завоевал в Сочи золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.
Спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в корейском Пхенчхане.
Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.
Bache Gabrielsen
Доказательств каких-то, как я понимаю, нет ?
18:51
sozerzator
Крутой тренер 18:39 А может торпедой по ним, а? Что ты предлагаешь криком своей души? Не надо резких движений, Вяльбе сказала, что "пойдем до конца"... Да, лыжные движки отцепили, так нас к этому уже более полугода готовили... Не забывай, чем нам хуже, тем итог лучше)
18:50
Тополь-М
Сейчас выступит пустоголовый Песков, со словами: "мы об этом знаем, будем следить за ситуацией".
18:48
Тополь-М
Джин Игнатов, так может писать только чмо, для которого российская сборная - чужая.
18:46
mrazotka
нет слов... тварится что-то не ладное...
18:45
Крым наш!
Уверен, что во всем виноват этот, мягко говоря, простоватый Мутко. С таким министром нам и врагов не надо. Это он пригрел на груди этого Родченкова. Который, как выяснилось, для того чтобы остаться на плаву готов говорить любую ложь. В нормальные бы времена, таких как Мутко, давно бы к стене прислонили, а его повысили. Из-за того что он некомпетентен и допустил, что враги на нас набросились? Это что за управление спортом? Позор! Ребят, которые заслужено завоевали медали их лишают.
18:44
echo2011
Расплата за "Крым наш" идет полным ходом!
18:42
Крутой тренер
Путин - КОЗЁЛ!!!! Ты, урод, долго будешь жопу этим дебилам лизать? Давно пора их на место поставить. Или в 98 году резерв России в американские бумаги был твой выкуп должности президента?
18:39
dv2205
значит мы слабы и нас нагнули - даешь бойкот олимпиады
18:38
Джин Игнатов
Вот как нам аукивается принятие допинга ! Но это просто необходимо , ибо мы не смогли бы навести сами тпорядок в нашей сборной !
18:37
sacred7572
печально...все таки враги добились своего...
18:34