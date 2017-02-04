Ковальчик будет готовиться к чемпионату мира в Сочи

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик заявила, что заключительный этап подготовки к чемпионату мира проведет в Сочи. ЧМ-2017 пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. Сегодня она одержала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в олимпийском Пхенчхане.

- После вчерашнего спринта я немного боялась за сегодняшний скиатлон, - цитирует "Р-Спорт" Ковальчик. - Конечно, была недовольна результатом в спринте, но сегодня по итогам скиатлона могу сказать, что моя "классика" почти готова к чемпионату мира. Уже завтра я лечу в Сочи, где закончу подготовку к чемпионату мира. И через три недели, думаю, я буду готова к чемпионату мира на все 100 процентов.