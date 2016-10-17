Изабель Кнауте: "У нас с ребятами разное понимание, что такое профессиональный спорт"

Бывший физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Изабель Кнауте в интервью "СЭ" заявила, что покинула команду, поскольку у нее со спортсменами разное понимание, что такое профессиональный спорт. Напомним, что она покинула российскую команду спустся шесть лет работы.

– Сейчас не стоит говорить о шести годах. С командой из Устюгова, Белова и Станислава Волженцева мы с Рето работали третий год, Антон Гафаров и Ермил Вокуев присоединились к группе только в этом сезоне, - отметила Кнауте. - Уже с мая мы почувствовали, что работать с командой стало тяжелее. Мы спорили по разным поводам, не всегда понимали друг друга...

– Что стало основной причиной разногласий?

– У нас с ребятами разное понимание, что такое профессиональный спорт. Насколько это видим Рето и я, тут дело вовсе не только в том, чтобы сделать тренировку. Вся жизнь спортсмена должна быть организована таким образом, чтобы эффективно восстанавливаться и работать. Даже если ты все делаешь правильно, это еще не гарантия, что зимой ты не заболеешь, не ошибешься с лыжами и вообще добьешься успеха. Но, по крайней мере, мы вместе со спортсменами потом сможем сказать себе: "Мы сделали максимум возможного". Подчеркну, необязательно, что правильно – это только так, как мы говорим. Но это наше видение, философия, если хотите, от которой мы не готовы отказаться.