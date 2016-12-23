ФЛГР не будет озвучивать фамилии отстраненных лыжников

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выступила с заявлением по поводу временного отстранения шести российских лыжников со стороны FIS, подчеркнув тотальное неприятие допинга своей организацией. Также ФЛГР попросила не беспокоить спортсменов по этому вопросу во время расследования.

Приводим заявление целиком:

"В связи с опубликованным Международной федерацией лыжных гонок (FIS) заявлением по временному отстранению шести российских лыжников от соревнований под эгидой FIS Федерация лыжных гонок России выступает со следующим заявлением:



– расследование касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена;



– спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года;



– фамилии отстраненных спортсменов в данной ситуации озвучиваться не будут, убедительная просьба отнестись к этому с пониманием;



– разбирательство в данной ситуации ведется Международным олимпийским комитетом совместно с FIS и с Федерацией лыжных гонок России, полностью открытой к продуктивному сотрудничеству;



– Федерация лыжных гонок России в очередной раз подчеркивает свое непримиримое отношение к допингу, борется за чистоту спорта и рассчитывает на объективность проводимого расследования;



– в связи со сложившейся непростой ситуацией Федерация лыжных гонок России приняла собственноручное решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени, возвращенного FIS.



Федерация лыжных гонок России, учитывая сложность ситуации, на время расследования ограничивается данным заявлением и убедительно просит не беспокоить спортсменов сборной России".