ФЛГР не будет озвучивать фамилии отстраненных лыжников

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выступила с заявлением по поводу временного отстранения шести российских лыжников со стороны FIS, подчеркнув тотальное неприятие допинга своей организацией. Также ФЛГР попросила не беспокоить спортсменов по этому вопросу во время расследования.
Приводим заявление целиком:
"В связи с опубликованным Международной федерацией лыжных гонок (FIS) заявлением по временному отстранению шести российских лыжников от соревнований под эгидой FIS Федерация лыжных гонок России выступает со следующим заявлением:
– расследование касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена;
– спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года;
– фамилии отстраненных спортсменов в данной ситуации озвучиваться не будут, убедительная просьба отнестись к этому с пониманием;
– разбирательство в данной ситуации ведется Международным олимпийским комитетом совместно с FIS и с Федерацией лыжных гонок России, полностью открытой к продуктивному сотрудничеству;
– Федерация лыжных гонок России в очередной раз подчеркивает свое непримиримое отношение к допингу, борется за чистоту спорта и рассчитывает на объективность проводимого расследования;
– в связи со сложившейся непростой ситуацией Федерация лыжных гонок России приняла собственноручное решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени, возвращенного FIS.
Федерация лыжных гонок России, учитывая сложность ситуации, на время расследования ограничивается данным заявлением и убедительно просит не беспокоить спортсменов сборной России".
Новоуепинни
Смешные люди - в 21 веке решили что называть не будем, как будто никто не узнает или хотя бы не вычислит )) Да все кому надо знали еще перед тем как этот пресс-релиз написали )) Больные на голову, реально ))
23:33 23 декабря
streletc1783
Идиоты!А мы не заметив их на этапе кубка должны тоже этого не заметить?
21:12 23 декабря
Фомальчуган
Чё он там ваще делает???
19:09 23 декабря
Фомальчуган
Где карающая рапира Колобкова?
19:08 23 декабря
Фомальчуган
Вместо кросса - пять интервью, У Мутко - наоборот: вместо интервью - валидол!
19:07 23 декабря
Фомальчуган
Можно сколько угодно вещать на тему "Нас обижают, а лёд всё равно встаёт на водоёмах", но тело стоит!
19:05 23 декабря
кузя23
Чего в заговорщиков играть?Если уж их отстранили.пока,то их фамилии известны.
18:29 23 декабря
кузя23
По информации «Чемпионата», подтверждённой источниками в Минспорта РФ и Федерации лыжных гонок России, отстранёнными россиянами стали: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Основание — нахождение в их допинг-пробах посторонних веществ.
18:28 23 декабря
эстонский армеец
Полный попадос по всем фронтам. Остаётся только щёки надувать всем чинушам и от проведения соревнований отказываться, всё равно деньги уже попилили.
18:22 23 декабря
внеигры
Я прохожу проходную и дышу в трубочку получаю 30т.р в месяц, они проверяются на таблетки и работают раз в год и получают в сто раз больше, и кто кого должен жалеть.
18:17 23 декабря
Фомальчуган
Теперь ждём доклад профессора Фуркада о подделке соуса...
18:13 23 декабря
Фомальчуган
Царапины на майонезных баночках! Следы майонеза в крови обнаружены у 150-ти миллионов русских!
18:11 23 декабря
shpasic
кто называет?
17:54 23 декабря
Петя
Любопытно, и это называется борьба с допингом, некие безымянные личности и всё! Смех и грех!
17:32 23 декабря
sozerzator
Всех уже назвали
17:31 23 декабря
samsam
Трех называют: Легков, Вылегжанин, Крюков. Все с медалями в Сочи были. Да и вроде лидеры сборной. Так, что Вяльбе теперь может кричать и махать руками. Толку ноль.
17:02 23 декабря
Реалист!
Тетка Ленка включила дурочку.
16:48 23 декабря
pojarniy
Что и следовало ожидать, помните Вяльбе на слушание в федерацию не поехала, заболела, да еще что то придумала, и все специалисты нечаянно уехали, будто разругались, боялись судов и правды рассказанной бригадой тренеров из Австрии. Ее самцу отстраняли за допинг. Что она может сказать, адью и поехать жить в проклятую Европу или Америку. А надо бы засудить. И путин молодец все свалил на спортсменов, мол сами жрали, для удовольствия и получения Тайот и прочей привилегии.
16:38 23 декабря
Айртон
Наверное фамилии должны мишки озвучить.)) Впрочем их хозяева вряд ли такой заказ им дадут.)) А вообще действительно позор.)) Та же Вяльбе кричала больше всех о прозрачности, а теперь решили в несознанку поиграть.))
16:11 23 декабря
Джин Игнатов
Так где же прозрачность по допингу ? Почему не названы 6 человек ? Если они не виновны - таковыми и останутся ! Опять скрываем все и вся !
16:03 23 декабря