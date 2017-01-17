17:27 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS проверит правомерность выступления Вылегжанина в чемпионате Удмуртии

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FIS намерена проверить правомерность выступления Максима Вылегжанина в чемпиоате Удмуртии, сообщает ТАСС. Лыжник, который ранее был временно отстранен, принял участие в двух гонках, которые состоялись в первой половине января. Сам Вылегжанин утверждает, что удостоверился в возможности выступать на этом турнире.

Вылегжанин был отстранен FIS от соревнований 23 декабря по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014. Основанием для наказания послужил доклад независимого эксперта Ричарда Макларена. Кроме Вылегжанина, были отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

"В разделе 10.12 антидопинговых правил FIS четко прописано, что отстраненный спортсмен не может соревноваться в турнирах под эгидой FIS, его национальной лыжной ассоциации, клубов и так далее. FIS в настоящее время совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России осуществляет контроль за тем, чтобы эти правила были правильно поняты и исполнялись. Если спортсмен нарушает правила временного отстранения, то оно не будет учитываться в случае наложения дисквалификации", - говорится в заявлении пресс-службы FIS.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3948149

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