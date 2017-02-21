Евгений Дементьев: "Отстранение Легкова и других россиян незаконно"

Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев считает, что отстранение пятерых российских лыжников от соревнований незаконно. Сегодня CAS оставил в силе временное отстранение Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Евгения Белова и Александра Легкова.

Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS. Сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию пятерых российских лыжников с просьбой рассмотреть дело об их дисквалификации в ускоренном режиме и допустить их до соревнований.

– Жаль, что наши ребята не могут соревноваться, их отстранение незаконно. Взять того же Сундбю. Рассмотрение дела шло полтора года, но он выходил на лыжню, никто ему не запрещал принимать участие в турнирах. И дисквалификацию в итоге он отбыл только летом, – сказал Дементьев. – Сравнивая эти две истории, несправедливое отношение к спортсменам, не важно, из какой он страны, недопустимо.

Должна существовать презумпция невиновности. Думаю, здесь замешана политика. Хочется, чтобы руководство нашей федерации более активно вело работу в этом направлении. Оно должно иметь членство в FISи возможность влиять на решения организации.

– Чем завершится вся эта история?

– Уверен, для расследования нет никаких оснований. Спортсмен сдал анализ и не может отвечать за то, что происходит с пробиркой в дальнейшем. Может, это во время транспортировки кто-то ее поцарапал. А получается, вся вина на лыжниках.

– Пропуск чемпионата мира – удар для них?

– Конечно! Они способны бороться за самые высокие места, готовились к турниру. Им должно быть сейчас очень тяжело от того, что происходит. (Сергей АСТАХОВ)