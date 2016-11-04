19:24 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Состав сборной России на первый этап Кубка мира будет объявлен после отбора в Финляндии"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что состав национальной команды на первый этап Кубка мира будет определен по итогам контрольных стартов в Финляндии. По словам трехкратной олимпийской чемпионки, в рамках соревнований запланировано по 3 старта у мужчин и женщин.

– Составы будут объявлены после отбора, который состоится в Саариселькя, – приводит Р-Спорт" слова Вяльбе. – Там по три старта запланировано у мужчин и у женщин.

Соревнования в Финляндии пройдут с 18 по 20 ноября. Первый этап Кубка мира-2016/17 по лыжным гонкам также стартует в Финляндии, в городе Рука, где с 26 по 27 ноября состоятся спринтерские и индивидуальные гонки классическим стилем среди мужчин (15 км) и женщин (10 км).

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161104/1111784093.html

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