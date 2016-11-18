Елена Вяльбе: "При каждой встрече я предупреждала Бургермайстера и Кнауте, что ребята от них уйдут"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о причинах распада группы Бургермайстера и Кнауте, планах на чемпионат мира в Лахти, депутатстве Легкова, недопонимании с Крюковым и перспективах Черноусова.

– Вы сторонница того, чтобы лыжники максимально плотно общались с прессой? Или наоборот – меньше знают, крепче спят?

– Если честно, я не люблю, когда спортсмены начинают много говорить прямо перед ключевыми стартами. Однако, как правило, именно в этот период к ним просыпается интерес со стороны СМИ. "О, завтра же чемпионат мира! Кто там у нас что-то может? Давайте ему наберем".

А когда идет освещение в другое время – пожалуйста, мы только рады. Вот сейчас, в период подготовки, мы шли навстречу всем, кто обращался. Люди спокойно приезжали, делали интервью, снимали спортсменов.

– А когда возникают неоднозначные ситуации? Как, например, с группой Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте месяц назад. Вы осознанно отстранились от этой истории?

– Есть ситуации, когда выносить сор из избы не стоит. При этом я понимаю, что вам нужен информационный повод. Бывает, прочитаешь заголовок – и за голову хватаешься. А потом открываешь статью, и оказывается, ничего конкретного там нет. Что касается ухода Рето и Изабель, то никакой суперсенсации здесь не вижу. Последние два года я четко понимала, что такая ситуация неизбежна.

– Вы серьезно?

– Больше того, при каждой встрече я предупреждала Рето и Изабель об этом. Говорила, что ребята от них уйдут. Но они гнули свою линию. Читала их последние интервью. Они видят ситуацию со своей стороны. Однако я не могу с ними согласиться. Понимаете, бывают разумные требования, а бывает, что они выходят за рамки. (Владимир ИВАНОВ)

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