Елена Вяльбе: "Никогда нельзя закрывать глаза на плохие результаты"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что тренеры внесут определенные изменения в подготовку российских лыжников после не самого удачного выступления на этапе Кубка мира в Тоблахе. По ее словам, никогда нельзя закрывать глаза на плохие результаты.

– С чем связаны не самые удачные выступления мужской сборной России в Тоблахе?

– Не могу сказать ничего про уровень лыжников. Может быть, они просто не в такой хорошей форме. Тем более, лидеры нашей команды сегодня не участвовали. Главное, чтобы набрали форму к чемпионату мира. Но тренеры внесут определенные коррективы. Поэтому отдельные этапы, эстафеты – это все для меня – лирика.

– То есть, можно закрыть глаза на неудачи?

– Никогда нельзя закрывать глаза на плохие результаты. Нужно просто делать правильные выводы и анализировать, отчего был такой результат. Если тренеры готовились и понимали, что сейчас ждать максимума не стоит, значит, все хорошо, и мы на правильном пути. Не могу сказать, что мы выглядели на дистанции очень хорошо. И речь не о падении Сергея Устюгова. (Ярослав СУСОВ)