Больше ста лыжников подвергли критике МОК за мягкий подход в борьбе с допингом

Более сотни лыжников из восьми стран подписали письмо с критикой подхода МОК к вопросу борьбы с допингом. Также они обратились с просьбой провести встречи с руководством Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Мы считаем, что мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в нашем спорте, – приводит ESPN текст письма. – Мы хотим увидеть больше проявлений лидерства в этом вопросе со стороны МОК и FIS. Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению.
В числе подписавших обращение оказались известные лыжники из США, Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии и Франции. Также подпись под письмом поставили четыре россиянки, среди которых призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева.
regiment
Илшат Причём тут сундбю и йохауг. ============== да при том. этого сундбю дисквалифицировали на два месяца летом!!!! и объяснение приняли за чистую монету, типа девушку поцеловал не в то место, а она зараза не сказала что допингом губы намазала
17:39
Илшат
Причём тут сундбю и йохауг. Написано же : Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению. Хотят чтоб Россию изолировали от спорта, а наши это ещё и подписывают.
15:56
Марсович
Если все за чистый спорт, то по моему должно быть так: НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЕТ. Никто и ничего! Астматики и прочие маразматики- вперёд в паралолимпизм в подкатегорию астматики и т.д. Вот тогда и посмотрим на Сундбю и прочих Фуркадов!
15:01
zyzx
И какой процент среди этой публики астматиков?
15:01
RW.irk
Базара нет, мягкий подход! Сундбю уже бегает и Йохауг вот-вот начнёт. Это никуда не годится!
14:18