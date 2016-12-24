14:06 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Больше ста лыжников подвергли критике МОК за мягкий подход в борьбе с допингом

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Более сотни лыжников из восьми стран подписали письмо с критикой подхода МОК к вопросу борьбы с допингом. Также они обратились с просьбой провести встречи с руководством Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Мы считаем, что мягкий подход к борьбе с допингом позволяет обману оставаться в нашем спорте, – приводит ESPN текст письма. – Мы хотим увидеть больше проявлений лидерства в этом вопросе со стороны МОК и FIS. Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению.

В числе подписавших обращение оказались известные лыжники из США, Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии и Франции. Также подпись под письмом поставили четыре россиянки, среди которых призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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regiment

Илшат Причём тут сундбю и йохауг. ============== да при том. этого сундбю дисквалифицировали на два месяца летом!!!! и объяснение приняли за чистую монету, типа девушку поцеловал не в то место, а она зараза не сказала что допингом губы намазала

17:39

Илшат

Причём тут сундбю и йохауг. Написано же : Реакция МОК на доклад Ричарда Макларена очень мягкая, снисходительная. Это подрывает доверие спортсменов к олимпийскому движению. Хотят чтоб Россию изолировали от спорта, а наши это ещё и подписывают.

15:56

Марсович

Если все за чистый спорт, то по моему должно быть так: НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЕТ. Никто и ничего! Астматики и прочие маразматики- вперёд в паралолимпизм в подкатегорию астматики и т.д. Вот тогда и посмотрим на Сундбю и прочих Фуркадов!

15:01

zyzx

И какой процент среди этой публики астматиков?

15:01

RW.irk

Базара нет, мягкий подход! Сундбю уже бегает и Йохауг вот-вот начнёт. Это никуда не годится!

14:18

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