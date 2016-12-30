15:49 | СКЕЛЕТОН

Федерация бобслея России не согласна с решением IBSF о дисквалификации российских скелетонистов

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Федерация бобслея России (ФБР) выступила с сообщением, в котором говорится, что она не согласна с решением Международной федерации бобслея (IBSF) об отстранении четырех действующих российских скелетонистов. Ранее сообщалось, что IBSF отстранила Александра ТретьяковаЕлену НикитинуМарию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чуд

Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF и президентом федерации Иво Ферриани продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги, – говорится в сообщении на официальном сайте ФБР.

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