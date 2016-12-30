14:52 | СКЕЛЕТОН

Источник: Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистовАлександра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова, сообщает "Р-Спорт". Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

 
Россия вслед за чемпионатом мира по бобслею и скелетону потеряла еще и право на проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.Без бобслея и скелетона, коньков, биатлона и лыж. Что мы потеряли

Всего в Сочи выступало шесть скелетонистов из России: Трегубов, Третьяков, Чудинов, Никитина, Орлова, Потылицына.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. 22 декабря стало известно, что наша страна отказалась от проведения двух биатлонных стартов – юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове и этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени, а также финалов Кубка мира по лыжному спорту в Тюмени и конькобежному спорту в Челябинске.

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http://rsport.ru/bobsleigh/20161230/1114430803.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

прикольно, мы в начале отстраним, а потом извинимся, но этапы спортсмены пропустят ))

15:46

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