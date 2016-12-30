Источник: Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов – Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова, сообщает "Р-Спорт". Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

Всего в Сочи выступало шесть скелетонистов из России: Трегубов, Третьяков, Чудинов, Никитина, Орлова, Потылицына.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. 22 декабря стало известно, что наша страна отказалась от проведения двух биатлонных стартов – юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове и этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени, а также финалов Кубка мира по лыжному спорту в Тюмени и конькобежному спорту в Челябинске.