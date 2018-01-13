Семен Елистратов: "Выиграть чемпионат Европы - не главная задача. Лучше выстрелить там, где нужно"

Россиянин Семен Елистратов, выигравший сегодня серебро чемпионата Европы в забеге на 1500 м, отметил, что не стоит зацикливаться на этом турнире. Также он отметил, что рад за лидера соревнования голландца Шинки Кнегта. Завтра, в последний день соревнований, спортсменам предстоят забеги на дистанциях 1000 и 3000 метров, после чего будет выявлен абсолютный чемпион.

– В прошлом году я выиграл чемпионат Европы, а приехал на чемпионат мира и ничего не добился, – цитирует "РИА Новости" Елистратова. – Сейчас выиграть чемпионат Европы по многоборью – не главная задача. Лучше выстрелить там, где нужно. Но я абсолютно не сплю и вижу только задачу выиграть чемпионат Европы в многоборье. Если получится мне завтра себя реализовать, это будет замечательно. Если нет – значит, нет.

У меня нет никакой обиды, что тот же Шинки бежит лучше. Значит, он на данный момент готов еще лучше. Могу подойти и сказать ему: "Молодец!". Но я не прокручиваю эти моменты, каждый заслуживает того, чего заслуживает.