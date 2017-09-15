Семен Елистратов: "После истории с мельдонием сон мне только снился"

Олимпийский чемпион Семен Елистратов в интервью "СЭ" отметил, что история с мельдонием отложила отпечаток на его карьере. В марте прошлого года спортсмен был отстранен за то, что в его допинг-пробе был найдет запрещенный ВАДА препарат. В апреле отстранение было снято.

– В прошлом году вы "разнесли" всех на чемпионате Европы, выиграв общий зачет. Но на чемпионате мира остались без единой личной медали. Какие выводы сделали?

– Я действительно проиграл чемпионат мира. И решил кое-что для себя. Но выносить свои мысли на всеобщее обозрение не хочу.

– Прошлый сезон – самый сложный в вашей карьере?

– Однозначно. Наверное, вся эта история с мельдонием все-таки дала знать о себе. За первые четыре месяца после того, как меня оправдали, я практически забыл, что такое сон. Как говорится, он мне только снился. Этот период как раз пришелся на летнюю подготовку. И чемпионат Европы, который я потом выиграл, был для меня очень важным турниром в плане проверки себя на прочность. Тот сезон не забуду никогда. Но, думаю, я справился. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Семена Елистратова