Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, поскольку провел за пределами страны больше полугода. Бизнесмен, который также является акционером лондонского "Арсенала", входит в комиссию ОКР по антидопинговым разбирательствам и в комиссию МОК по развитию олимпийского телеканала, решил сосредоточиться на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности.

– В силу этого, а также по медицинским причинам в 2015 году он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дня для подтверждения статуса налогового резидента России, – приводит Forbes слова заявления пресс-службы холдинга USM, которым владеет Усманов. – Офисы Международной федерации фехтования и ее президента находятся в Лозанне и Монако. На бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается, за исключением, естественно, активного участия Усманова, основоположника холдинга, в указанных выше проектах.