ВАР-варство на ЧМ-2018, история от Хиддинка про Мутко и причина грубости Смолова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 июня.

СБОРНАЯ. "Хотим быть первыми!"

Пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова в преддверии матча с Уругваем. Заключительная игра группового турнира чемпионата мира-2018 – в Самаре в понедельник, начало – 17.00 по Москве. Около одиннадцати вечера россияне узнают соперника по плей-офф.

НАПАДАЮЩИЙ. Смолов объяснил, почему нагрубил болельщику в Инстаграме

Форвард сборной России накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая отметил, что его не смущает факт нахождения в запасе. Также нападающий рассказал о ситуации с постом и комментариями в соцсетях.

СПИКЕР. Дмитрий Нагиев: "По сравнению с Месси игроки сборной России получают жалкие 3-5 миллионов"

Известный шоумен, главный физрук страны – об игре сборной России на чемпионате мира. И не только о наших звездах.

ПЕСНЯ. "Извините нас, ребята"

Группа "Ленинград" и известный комик Семен Слепаков записали новую песню про сборную России. "СЭ" вспоминает, какие еще песни о спорте исполняли Шнур и Слепаков.

ИНТЕРВЬЮ. "В раздевалке взял Мутко за локоть и сказал: "Виталий, вам надо выйти". Истории от Гуса Хиддинка

Вторая часть большого интервью с голландским тренером, при котором сборная России взяла бронзу Евро-2008 – об отношениях с Виталием Мутко, русском менталитете и наших игроках. Первая – в субботу.

МЕССИ. Самый грустный день рождения: в Аргентине снова скандал

Лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси исполнился 31 год, но ни ему, ни его партнерам не до праздника. Что происходит в команде Хорхе Сампаоли за несколько дней до важнейшего матча чемпионата мира против Нигерии? В Аргентине неспокойно.

НИЖНИЙ. "Зигуют идиоты. А мы любим Россию!"

В ночь перед игрой Англия – Панама (победа "Трех львов" 6:1 и выход в плей-офф на пару с Бельгией) болельщики устроили большую вечеринку в Нижнем Новгороде. Англичане счастливы в России, отмечает спецкор "СЭ".

ПРОБЛЕМА. Что нат-ВАР-или Коллина и Бузакка?!

Эксперт "СЭ" – о многочисленных ошибках арбитров на чемпионате мира-2018, видеоповторах и способах исправить ситуацию. Пока же судьи ошибаются – ФИФА молчит.

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