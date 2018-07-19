"Спартак" стал сильнее, Овечкин получил "Оскар", Роналду переехал в замок

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 19 июля.

ДЖИКИЯ. Долгожданное возвращение. "Спартак" стал сильнее

Георгий Джикия пропустил полгода из-за тяжелой травмы "крестов". И вот он вернулся на поле. Какой теперь будет оборона "Спартака"? Рассказывает Михаил БОРЗЫКИН.

БОРЬБА. "Монако" и "Челси": 30 миллионов за Головина

Велика вероятность, что в ближайшее время 22-летний полузащитник Александр Головин покинет армейский клуб и отправится в Англию или во Францию. На него претендуют "Монако" и "Челси". При этом предложение клуба с Лазурного берега по состоянию на вечер среды было более весомым. Информация о том, что футболист отказывается переходить в команду из чемпионата Франции, по нашим данным, не соответствует действительности.

ЗАДАЧА. Валерий Газзаев: "Теперь сборная должна показать, что попала в восьмерку сильнейших не случайно"

Итоги ЧМ-2018 специально для "СЭ" подводит знаменитый тренер, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, сейчас заместитель главы комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

АБСУРД? Нашатырь приравняют к допингу? Это вовсе не бред

Тема аммиака (а именно это вещество содержится в нашатырном спирте) вышла на первый план после матча сборной России с Хорватией в четвертьфинале ЧМ. Тогда немецким коллегам удалось сфотографировать защитника Илью Кутепова, который подносит к носу кусок ваты. Нашатырь не запрещен ВАДА и в действиях Кутепова невозможно найти криминал. Но не исключено, что шумиха в прессе уже через пару лет приведет к тому, что нюхать ватки спортсменам будет запрещено.

ОСКАР. В Америке Овечкина признали спортсменом года. До него хоккеисты не получали этот приз

ESPY Award – церемония, на которой вручаются призы лучшим представителям американского спорта. Впервые она проводилась в 1993 году и изначально транслировалась на канале ESPN, с 2015 года ее также показывает ABC. Для мира спорта ESPY Award подобна другим топ-церемониям США – "Оскару", "Эмми" или "Грэмми". Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин победил в двух номинациях – "лучший спортсмен" и "лучший игрок НХЛ", причем каждый из призов стал для него первым в карьере.

НАСЛЕДИЕ. Шнур – в Питере. Баста – в Ростове. Как использовать стадионы ЧМ-2018

Сколько стоит обслуживание арен ЧМ-2018. Кто и как их будет содержать? Какие мероприятия (помимо спортивных) они способны принять? Дмитрий ГИРИН рассказывает о будущем стадионов, на которых состоялись матча чемпионата мира, делая акцент на концертной составляющей.

НОВОСЕЛЬЕ. Это слишком дорого. Королевский замок Роналду в Турине

Португальская звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду будет жить в доме, ранее принадлежавшем Зинедину Зидану и Фабио Каннаваро. Его аренду не смогла оплатить даже одна из самых популярных рок-групп в мире. Показываем вам интерьеры нового жилища нового лица итальянского футбола.

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