"Спартак" празднует с фанатами, Россия разгромила Словакию на ЧМ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботу, 13 мая.

ЧЕМПИОН. Похмелья не будет!

"Спартак" проявил характер и отметил чемпионство выездной победой над "Амкаром". Красно-белые продолжают движение к рекорду по числу набранных очков и уже обновили высшее достижение по количеству минимальных побед – их у команды Массимо Карреры одиннадцать.

ФАНАТЫ. Прорыв на поле

После окончания матча в Перми болельщики красно-белых отметили чемпионство вместе с командой. За сотрудников правопорядка и игроков в какой-то момент стало страшно, но футболисты подчеркнули: все нормально, никого не задавали. Как это было – в нашем видеорепортаже и словах спартаковцев.

ДУБЛЬ. Дзюба в Самаре: круче Шнура!

"Зенит" следом за ЦСКА гарантировал себе медали чемпионата после ничьей "Краснодара" в матче с "Уралом". При этом питерцы продолжают гонку за серебром и путевкой в Лигу чемпионов, победив "Крылья Советов" в Самаре с помощью дубля Артема Дзюбы.

РЕКОРДСМЕН. Лоськов и категория 39+

Дмитрий Лоськов вывел "Локомотив" на домашний матч премьер-лиги с "Оренбургом" и установил рекорд по числу участий в чемпионатах России – их стало 20. Повод вспомнить главных ветеранов российского футбола.

ВАРИАНТ. Куда зовут Слуцкого

По информации The Times, "Уотфорд" летом может уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри и пригласить на освободившийся пост экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. Элтон Джон в руководстве, капитан – бывший заключенный. Рассказываем, что нужно знать об этом клубе.

РАЗГРОМ. Слабакия!

Сборная России оформили выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею, одержав пятую победу в рамках предварительного раунда. Словакию команда Олега Знарка разгромила со счетом 6:0 без Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Сергея Мозякина. Первому дали паузу из-за повреждения, второй только сегодня прилетел в Германию вместе с Дмитрием Орловым, а для капитана турнир закончен – он уезжает лечиться на родину.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ. Евгений Кузнецов: "Если играть, как в седьмом матче с "Питтсбургом", то хоть Бобби Орра подпиши…"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" приехал к матчу со Словакией и ответил на вопросы встретивших его журналистов. Вместе с тем команду покинул Кирилл Капризов, которого многие видели в заявке Олега Знарка на турнир.