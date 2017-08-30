Смолова хотят в ЦСКА, РФПЛ наконец-то опубликовала календарь, Муса едет к Слуцкому

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 30 августа.

РАСПУТЬЕ. Варианты Смолова: "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ"

По информации "СЭ", пока неизвестно, где продолжит карьеру нападающий "Краснодара" Федор Смолов. Все может решиться в последние дни летнего трансферного окна. Не исключено, что 27-летний форвард все-таки покинет команду Игоря Шалимова. На сегодняшний день на него претендуют четыре клуба. Это "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ". Когда же все решится?

ЭКСКЛЮЗИВ. Игорь Шалимов: "В "Краснодаре" Смолов будет в полном порядке. Если останется"

"Быки" на старте сезона оказались в центре внимания: команда неплохо начала чемпионат России, но неожиданно вылетела из Лиги Европы, уступив "Црвене Звезде". К тому же пока не ясно, где продолжит карьеру самая яркая звезда клуба Федор Смолов. Об этом и многом другом мы поговорили с главным тренером "Краснодара".

ИНТЕРЕС. "Газель" для московских дорог. Эль-Гази – будущий игрок "Спартака"?

Трансферное лето "Спартака" пока отклоняется от чемпионского графика. Что ни запрос, то отказ. Эвертон Фелипе, Ньянг, Брахими, Йоветич – эти имена попеременно всплывали то тут, то там, говорилось, что красно-белые интересуются ими, но дальше слухов-полунамеков дело не заходило. И вот еще одна новость – предметное любопытство к молодому форварду Анвару Эль-Гази из французского "Лилля". Состоится ли, наконец, первая крупная покупка москвичей?

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РФПЛ. Зимнее дерби "Спартак" – ЦСКА – 10 декабря

РФПЛ опубликовала календарь чемпионата России-2017/18 на осенне-зимнюю часть сезона, с 9-го по 20-й тур. Первый матч после августовской паузы на игры сборных – между "Амкаром" и ЦСКА состоится в пятницу, 8 сентября. Встреча "Спартак" – "Рубин" назначена на субботу, а "Динамо" и "Зенит" сыграют в воскресенье. По ссылке – остальной календарь.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Андрей Воронин: "Ушел бы Обамеянг, "Боруссия", возможно, позвала бы Смолова, а не Ярмоленко"

Бывший нападающий "Байера" и московского "Динамо" Андрей Воронин подроюно объяснил, почему Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию", а Федор Смолов – нет. И самое главное, экс-звезда призвал Смолова не переходить в "Зенит".

US OPEN. Маша, дерзай! 5 причин, почему Шарапова должна обыграть Бабош

Сегодня вечером Мария Шарапова выйдет на свой второй матч на Открытом чемпионате США против представительницы Венгрии Тимеа Бабош. Встреча Шараповой с Бабош, в отличие от матча россиянки с Симоной Халеп, поставлена не в вечернюю сессию, а в дневную. Мария выйдет на корт третьим запуском, в Москве к этому времени будет около 23.00. "СЭ" уверен, что у нашей спортсменки есть как минимум пять преимуществ, благодаря которым она должна непременно оказаться в третьем круге.

ВОССОЕДИНЕНИЕ. Муса близок к переходу в "Халл"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити". По информации источника, "тигры" арендуют 24-летнего игрока на один сезон. Уходящим летом, напомним, главным тренером "Халла" стал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в армейской команде с 2012 по 2016 год.

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