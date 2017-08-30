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14:25 | Футбол — Англия

Муса близок к переходу в "Халл"

Ахмед МУСА. Фото AFP
Ахмед МУСА. Фото AFP
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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити", утверждает Leicester Mercury. По информации источника, "тигры" арендуют 24-летнего игрока на один сезон.

Напомним, что уходящим летом главным тренером "Халла" стал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в армейской команде с 2012 по 2016 год.

Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Похоже ,что и Головина ждет подобная незавидная учесть. Его мечты АПЛ, а реальность аглицкий пердиффффффф. Жаль Мусика, он был хороший.

15:04

fedland

Потом к нему поедет Думбия и все те кого Гинер ранее продал в Европу...

14:57

achuburov

а как же спартак?

14:52

совва

все трансферы закрыли, а у Халла только началась трансферная компания)

14:38

marksan

Дай Бог удаче Мусе у Слуцкого!

14:35