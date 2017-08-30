Муса близок к переходу в "Халл"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити", утверждает Leicester Mercury. По информации источника, "тигры" арендуют 24-летнего игрока на один сезон.
Напомним, что уходящим летом главным тренером "Халла" стал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в армейской команде с 2012 по 2016 год.
Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже ,что и Головина ждет подобная незавидная учесть. Его мечты АПЛ, а реальность аглицкий пердиффффффф. Жаль Мусика, он был хороший.
15:04
fedland
Потом к нему поедет Думбия и все те кого Гинер ранее продал в Европу...
14:57
achuburov
а как же спартак?
14:52
совва
все трансферы закрыли, а у Халла только началась трансферная компания)
14:38
marksan
Дай Бог удаче Мусе у Слуцкого!
14:35