Муса близок к переходу в "Халл"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити", утверждает Leicester Mercury. По информации источника, "тигры" арендуют 24-летнего игрока на один сезон.

Напомним, что уходящим летом главным тренером "Халла" стал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в армейской команде с 2012 по 2016 год.

Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Также на его счету 61 игра за сборную страны и 13 голов.