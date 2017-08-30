Варианты Смолова: "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ"

По информации "СЭ", пока неизвестно, где продолжит карьеру нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

Все может решиться в последние дни летнего трансферного окна. Не исключено, что 27-летний форвард все-таки покинет команду Игоря Шалимова. На сегодняшний день на него претендуют четыре клуба. Это "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ".

Контракт Смолова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2019 года. "СЭ" уже сообщал о том, что форвард может продолжить карьеру в "Зените". При этом "Краснодар" не рассматривает вариант с арендой, а настаивает только на продаже футболиста. "Быки" просят за лучшего бомбардира (51 гол) в своей истории 16 миллионов евро, но сине-бело-голубые готовы заплатить 10.

Ранее существовал реальный вариант с переходом Смолова в "Спартак". Но главный тренер красно-белых Массимо Каррера сам признался, что по определенным причинам от сделки пришлось отказаться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Игорь Шалимов: "В "Краснодаре" смолов будет в полном порядке. Если останется"