Варианты Смолова: "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ"

По информации "СЭ", пока неизвестно, где продолжит карьеру нападающий "Краснодара" Федор Смолов.
Все может решиться в последние дни летнего трансферного окна. Не исключено, что 27-летний форвард все-таки покинет команду Игоря Шалимова. На сегодняшний день на него претендуют четыре клуба. Это "Зенит", ЦСКА, "Вольфсбург" и "Бешикташ".
Контракт Смолова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2019 года. "СЭ" уже сообщал о том, что форвард может продолжить карьеру в "Зените". При этом "Краснодар" не рассматривает вариант с арендой, а настаивает только на продаже футболиста. "Быки" просят за лучшего бомбардира (51 гол) в своей истории 16 миллионов евро, но сине-бело-голубые готовы заплатить 10.
Ранее существовал реальный вариант с переходом Смолова в "Спартак". Но главный тренер красно-белых Массимо Каррера сам признался, что по определенным причинам от сделки пришлось отказаться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Игорь Шалимов: "В "Краснодаре" смолов будет в полном порядке. Если останется"
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Шалимов
- Краснодар
- Бешикташ (Футбол)
- Федор Смолов
- Вольфсбург
- Массимо Каррера
IRON ABON
Желая Чемпионства СПАРТАКУ-всегда симпатизировал ЦСКА.Гинер-крассава. Сколько слышно-все купил! Ну и молодец! А если кто-то не может этого-играй в ЛФК. По количеству жалоб и нытья КРЫЛЬЯ уступают,наверно,только ТОМИ. Как гласит пословица: НЕ МОЖЕШЬ С....ТЬ, НЕ МУЧАЙ.......!
13:38
Тот самый Зануда
самарец..если уж идти то в команду уровнем выше этих команд а не топтаться на месте===А Федя сам то хоть соответствует уровню перечисленных команд?
13:36
King's Bounty IX
old grumbler ______________ Привет, говнюк ! У тебя в 2018 на ЧМ можно будет остановится ?
13:36
Buga
old grumbler А чего вдруг он должен бежать из Краснодара Евро сезон он уже профукал так как был заигран за Краснодар.... 13:31______а вот тут ты не прав))))В соответствии с регламентом УЕФА, по ходу одного сезона футболист не может играть в турнире под эгидой УЕФА за две разные команды. Однако если игрок был заявлен на первый, второй или третий отборочные раунды, а также раунд плей-офф Лиги чемпионов, он может выступать на групповом этапе турнира за другой клуб. Более того, со стадии 1/8 финала каждый клуб сможет заявить трех новых игроков. Из этих трех футболистов один может быть заигран за другую команду в текущем еврокубковом сезоне при условии, что он не участвовал в этом же турнире и не играл за клуб, который до сих пор продолжает борьбу.
13:35
King's Bounty IX
У провинциального Краснодара какие то комплексы. Давно бы были чемпионами если бы под кляч не ложились.
13:35
71
баламошка Г...., в общем, а не варианты. Пусть остаётся в Краснодаре...............................ты, прям все решил) не го.но - это конечно наркоманда))
13:34
Бу-га-га!
old grumbler____ Квалю профукал. В группе,что ЛЕ, что ЛЧ, может выступать за любой клуб.
13:33
Рюрик 09
Зенит это довольно рискованно - можно занять место Дзюбы на лавке, ЦСКА в общем-то не самый плохой вариант, но не факт, что Гинер выделит деньги на трансфер, Вольфсбург, наверное самый интересный вариант, но вряд ли там будут платить столько же сколько в Краснодаре, а Бешикташ всерьёз могут рассматривать только журналисты СЭ.
13:32
ну я
Жаль, но у нас его не будет...
13:32
цска 19781978
самарец ну новерно отчасти ты прав
13:32
old grumbler
А чего вдруг он должен бежать из Краснодара Евро сезон он уже профукал так как был заигран за Краснодар....
13:31
самарец
furchia ,Бешикташ Вольфсбург Краснодар команды примерно одного уровня и стоит ли менять шило на мыло?? если уж идти то в команду уровнем выше этих команд а не топтаться на месте
13:30
Ярик-8
ЦСКА - лучший вариант!
13:30
Островзаячий
По информации "СЭ", пока не известно______Ну не могу понять и всё. Взаимоисключающие друг друга понятия.
13:29
furchia
Самарец, Бешикташ и Вольфсбург хуже краснодара?
13:25
самарец
цска 19781978 Крылья?? конечно дохлые так и Смолова туда не сватают Я б тоже туда не советовал Так это Крылья они всегда дохлые А вот ЦСКА гниёт уже конкретно Селекция паршивая новых игроков давно нет сплошные жалобы от Гинера на всех и вся
13:24
Склифосовский Н. В.
"Бешикташ" адназначна, тем более крутые игрочища заявляют, что в Туркестане игроки на много техничней.
13:23
Тот самый Зануда
У коней просто нет денег,а остальные клубы не будут платить ту сумму,которую хочет выручить за продажу Феди Галицкий.
13:21
баламошка
Г...., в общем, а не варианты. Пусть остаётся в Краснодаре.
13:20
shpasic
"варианты для Смолова, которым интересовался Спартак..."
13:20
PiratDen
как бы не хотелось видеть Федю в Зените, но лучший вариант для него ЦСКА. Все таки ЛЧ, да и кони с таким усилением дай бог выйдут из группы. Ну и ехать конечно на годик в аренду.
13:18
IRON ABON
ЦСКА-Однозначно!!!!! Это команда для Федора.Как бы не воняли злопыхатели-ЦСКА-команда еропейская, в Лиге.Дзагоев-Головин-Фернандес-Смолов! Это сборная-если выстрелит,быть Федору в ТОПЕВРОПЕ! ОДНОЗНАЧНО. ИМХО!
13:15
visp1961
А перейдёт в Спартак!!!
13:11
цска 19781978
самарец у тебя то не полудохлая команда.То то в ФНЛ играет
13:11
Shumi083
думаю Цска лучший вариант! В турции ему надо адоптироватся а на носу чемп мира, вольфсбург согласен сейчас не так актуален хотя и европа топ чемпионат, в зенит какой смысл? ради бабла? ну если только так!
13:11
SS-1525-Sergey
До зимы Краснодар!
13:08
самарец
Смолов будет полный идиот если перейдёт в одну из этих команд Зенит -не факт что он там заиграет там своих таких полно ЦСКА команда полудохлая играет 100 лет одним составом гниёт уже изнутри Вольфсбург - явно не его уровень вообще ну а при турецкий клуб вообще писать не стоит
13:04