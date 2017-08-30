Календарь РФПЛ. Зимнее дерби "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря

"Спартак" - ЦСКА 10 декабря. Градус на трибунах будет зашкаливать, а какой будет температура воздуха? Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

РФПЛ опубликовала календарь чемпионата России-2017/18 на осенне-зимнюю часть сезона, с 9-го по 20-й тур.

Первый матч после августовской паузы на игры сборных – между "Амкаром" и ЦСКА состоится в пятницу, 8 сентября. Встреча "Спартак" – "Рубин" назначена на субботу, а "Динамо" и "Зенит" сыграют в воскресенье.

В 14-м туре на воскресенье, 22 октября, назначен матч ЦСКА – "Зенит". В 15-м на воскресенье, 29 октября, - игра "Зенит" – "Локомотив". В рамках 18-го тура "Спартак" примет "Зенит" в воскресенье, 26 ноября.

В 20-м туре, последнем перед зимней паузой, "Спартак" сыграет на своем поле с ЦСКА – дерби намечено на воскресенье, 10 декабря. При этом перерыв в турнире начнется в понедельник, 11 декабря, после матчей "Ахмат" – "Зенит" и "Тосно" – "Локомотив".

9-й тур

8 сентября, пятница

17.30 "Амкар" – ЦСКА

9 сентября, суббота

14.00 "Тосно" – "Анжи"

16.30 "Ростов" – "Арсенал"

19.00 "Спартак" – "Рубин"

10 сентября, воскресенье

14.00 "Динамо" – "Зенит"

16.30 "Уфа" – "Краснодар"

19.00 "Ахмат" – "Локомотив"

11 сентября, понедельник

17.30 "Урал" – "СКА-Хабаровск"

12 – 13 сентября, вторник – среда. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

14 сентября, четверг. 1-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.

10-й тур

15 сентября, пятница

19.30 "Арсенал" – "Динамо"

16 сентября (суббота)

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ахмат"

14.00 "Тосно" – "Спартак"

16.30 ЦСКА – "Ростов"

19.00 "Анжи" – "Краснодар"

17 сентября, воскресенье

16.30 "Рубин" – "Урал"

19.00 "Зенит" – "Уфа"

18 сентября, понедельник

19.30 "Локомотив" – "Амкар"

20 - 21 сентября, среда - четверг. Матчи 1/16 финала Кубка России-2017/18.

11-й тур

23 сентября, суббота

16.30 "Динамо" – ЦСКА

19.00 "Спартак" – "Анжи"

24 сентября, воскресенье

11.30 "Уфа" – "Арсенал"

14.00 "Урал" – "Тосно"

16.30 "Ростов" – "Локомотив"

19.00 "Краснодар" – "Зенит"

25 сентября, понедельник

17.00 "Амкар" – "СКА-Хабаровск"

19.30 "Ахмат" – "Рубин"

26 - 27 сентября, вторник - среда. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

28 сентября, четверг. 2-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.

12-й тур

29 сентября, пятница

19.30 "Арсенал" – "Краснодар"

30 сентября, суббота

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ростов"

14.00 "Тосно" – "Ахмат"

16.30 "Рубин" – "Амкар"

19.00 "Спартак" – "Урал"

1 октября, воскресенье

14.00 ЦСКА – "Уфа"

16.30 "Локомотив" – "Динамо"

19.00 "Анжи" – "Зенит"

2 – 10 октября. Международные матчи, сбор национальной команды России.

13-й тур

13 октября, пятница

19.30 "Ахмат" – "Спартак"

14 октября, суббота

14.00 "Динамо" – "СКА-Хабаровск"

16.30 "Урал" – "Анжи"

19.00 "Краснодар" – ЦСКА

15 октября, воскресенье

14.00 "Уфа" – "Локомотив"

16.30 "Ростов" – "Рубин"

19.00 "Зенит" – "Арсенал"

16 октября, понедельник

17.30 "Амкар" – "Тосно"

17 - 18 октября, вторник - среда. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

19 октября, четверг. 3-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/2018.

14-й тур

21 октября, суббота

11.30 "СКА-Хабаровск" – "Уфа"

14.00 "Тосно" – "Ростов"

16.30 "Рубин" – "Динамо"

19.00 "Спартак" – "Амкар"

22 октября, воскресенье

14.00 "Урал" – "Ахмат"

16.30 ЦСКА – "Зенит"

19.00 "Анжи" – "Арсенал"

23 октября, понедельник

19.30 "Локомотив" – "Краснодар"

25 - 26 октября, среда - четверг. Матчи 1/8 финала Кубка России-2017/18.

15-й тур

28 октября, суббота

16.30 "Арсенал" – ЦСКА

19.00 "Ростов" – "Спартак"

29 октября, воскресенье

11.30 "Амкар" – "Урал"

14.00 "Динамо" – "Тосно"

16.30 "Зенит" – "Локомотив"

19.00 "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

30 октября, понедельник

17.00 "Уфа" – "Рубин"

19.30 "Ахмат" – "Анжи"

31 октября - 1 ноября, вторник - среда. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

2 ноября, четверг. 4-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.

16-й тур

3 ноября, пятница

17.30 "Урал" – "Динамо"

4 ноября, суббота

16.30 "Тосно" – "Краснодар"

19.00 "Ахмат" – "Ростов"

5 ноября, воскресенье

11.00 "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"

14.00 "Амкар" – "Анжи"

16.30 "Локомотив" – ЦСКА

19.00 "Рубин" – "Зенит"

19.00 "Спартак" – "Уфа"

6 – 14 ноября. Международные матчи, сбор национальной команды России.

17-й тур

18 ноября, суббота

11.00 "СКА-Хабаровск" – ЦСКА

14.00 "Динамо" – "Ахмат"

16.30 "Краснодар" – "Спартак"

19.00 "Арсенал" – "Рубин"

19 ноября, воскресенье

11.30 "Уфа" – "Урал"

14.00 "Анжи" – "Локомотив"

16.30 "Ростов" – "Амкар"

19.00 "Зенит" – "Тосно"

21 - 22 ноября, вторник, среда. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

23 ноября, четверг. 5-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.

18-й тур

24 ноября, пятница

17.30 "Амкар" – "Динамо"

25 ноября, суббота

16.30 "Тосно" – "Арсенал"

19.00 "Ахмат" – "Уфа"

26 ноября, воскресенье

11.30 "Урал" – "Краснодар"

14.00 "Рубин" – ЦСКА

16.30 "Ростов" – "Анжи"

19.00 "Спартак" – "Зенит"

27 ноября, понедельник

12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

19-й тур

1 декабря, пятница

19.30 "Арсенал" – "Спартак"

19.30 ЦСКА – "Тосно"

2 декабря, суббота

14.00 "Динамо" – "Ростов"

16.30 "Локомотив" – "Рубин"

19.00 "Зенит" – "Урал"

3 декабря, воскресенье

14.00 "Уфа" – "Амкар"

16.30 "Краснодар" – "Ахмат"

19.00 "Анжи" – "СКА-Хабаровск"

5 - 6 декабря, вторник - среда. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.

7 декабря, четверг. 6-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.

20-й тур

8 декабря, пятница

17.30 "Урал" – "Арсенал"

9 декабря, суббота

14.00 "Динамо" – "Анжи"

16.30 "Рубин" – "СКА-Хабаровск"

10 декабря, воскресенье

14.00 "Амкар" – "Краснодар"

16.30 "Спартак" – ЦСКА

19.00 "Ростов" – "Уфа"

11 декабря, понедельник

19.30 "Ахмат" – "Зенит"

19.30 "Тосно" – "Локомотив"

Примечание. Календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 и 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

Резервные дни для матчей чемпионата России – 29 ноября 2017-го и 25 февраля 2018 года, для матчей 1/4 финала Кубка России – 25 февраля 2018 года.

Полностью календарь чемпионата России-2017/18 – в разделе "Премьер-лига"