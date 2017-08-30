Календарь РФПЛ. Зимнее дерби "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря

РФПЛ опубликовала календарь чемпионата России-2017/18 на осенне-зимнюю часть сезона, с 9-го по 20-й тур.
Первый матч после августовской паузы на игры сборных – между "Амкаром" и ЦСКА состоится в пятницу, 8 сентября. Встреча "Спартак" – "Рубин" назначена на субботу, а "Динамо" и "Зенит" сыграют в воскресенье.
В 14-м туре на воскресенье, 22 октября, назначен матч ЦСКА – "Зенит". В 15-м на воскресенье, 29 октября, - игра "Зенит" – "Локомотив". В рамках 18-го тура "Спартак" примет "Зенит" в воскресенье, 26 ноября.
В 20-м туре, последнем перед зимней паузой, "Спартак" сыграет на своем поле с ЦСКА – дерби намечено на воскресенье, 10 декабря. При этом перерыв в турнире начнется в понедельник, 11 декабря, после матчей "Ахмат" – "Зенит" и "Тосно" – "Локомотив".
9-й тур
8 сентября, пятница
9 сентября, суббота
10 сентября, воскресенье
16.30 "Уфа" – "Краснодар"
19.00 "Ахмат" – "Локомотив"
11 сентября, понедельник
17.30 "Урал" – "СКА-Хабаровск"
12 – 13 сентября, вторник – среда. 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
14 сентября, четверг. 1-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.
10-й тур
15 сентября, пятница
19.30 "Арсенал" – "Динамо"
16 сентября (суббота)
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ахмат"
14.00 "Тосно" – "Спартак"
16.30 ЦСКА – "Ростов"
19.00 "Анжи" – "Краснодар"
17 сентября, воскресенье
16.30 "Рубин" – "Урал"
19.00 "Зенит" – "Уфа"
18 сентября, понедельник
19.30 "Локомотив" – "Амкар"
20 - 21 сентября, среда - четверг. Матчи 1/16 финала Кубка России-2017/18.
11-й тур
23 сентября, суббота
16.30 "Динамо" – ЦСКА
19.00 "Спартак" – "Анжи"
24 сентября, воскресенье
11.30 "Уфа" – "Арсенал"
14.00 "Урал" – "Тосно"
16.30 "Ростов" – "Локомотив"
19.00 "Краснодар" – "Зенит"
25 сентября, понедельник
17.00 "Амкар" – "СКА-Хабаровск"
19.30 "Ахмат" – "Рубин"
26 - 27 сентября, вторник - среда. 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
28 сентября, четверг. 2-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.
12-й тур
29 сентября, пятница
19.30 "Арсенал" – "Краснодар"
30 сентября, суббота
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Ростов"
14.00 "Тосно" – "Ахмат"
16.30 "Рубин" – "Амкар"
19.00 "Спартак" – "Урал"
1 октября, воскресенье
14.00 ЦСКА – "Уфа"
16.30 "Локомотив" – "Динамо"
19.00 "Анжи" – "Зенит"
2 – 10 октября. Международные матчи, сбор национальной команды России.
13-й тур
13 октября, пятница
19.30 "Ахмат" – "Спартак"
14 октября, суббота
14.00 "Динамо" – "СКА-Хабаровск"
16.30 "Урал" – "Анжи"
19.00 "Краснодар" – ЦСКА
15 октября, воскресенье
14.00 "Уфа" – "Локомотив"
16.30 "Ростов" – "Рубин"
19.00 "Зенит" – "Арсенал"
16 октября, понедельник
17.30 "Амкар" – "Тосно"
17 - 18 октября, вторник - среда. 3-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
19 октября, четверг. 3-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/2018.
14-й тур
21 октября, суббота
11.30 "СКА-Хабаровск" – "Уфа"
14.00 "Тосно" – "Ростов"
16.30 "Рубин" – "Динамо"
19.00 "Спартак" – "Амкар"
22 октября, воскресенье
14.00 "Урал" – "Ахмат"
16.30 ЦСКА – "Зенит"
19.00 "Анжи" – "Арсенал"
23 октября, понедельник
19.30 "Локомотив" – "Краснодар"
25 - 26 октября, среда - четверг. Матчи 1/8 финала Кубка России-2017/18.
15-й тур
28 октября, суббота
16.30 "Арсенал" – ЦСКА
19.00 "Ростов" – "Спартак"
29 октября, воскресенье
11.30 "Амкар" – "Урал"
14.00 "Динамо" – "Тосно"
16.30 "Зенит" – "Локомотив"
19.00 "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
30 октября, понедельник
17.00 "Уфа" – "Рубин"
19.30 "Ахмат" – "Анжи"
31 октября - 1 ноября, вторник - среда. 4-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
2 ноября, четверг. 4-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.
16-й тур
3 ноября, пятница
17.30 "Урал" – "Динамо"
4 ноября, суббота
16.30 "Тосно" – "Краснодар"
19.00 "Ахмат" – "Ростов"
5 ноября, воскресенье
11.00 "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
14.00 "Амкар" – "Анжи"
16.30 "Локомотив" – ЦСКА
19.00 "Рубин" – "Зенит"
19.00 "Спартак" – "Уфа"
6 – 14 ноября. Международные матчи, сбор национальной команды России.
17-й тур
18 ноября, суббота
11.00 "СКА-Хабаровск" – ЦСКА
14.00 "Динамо" – "Ахмат"
16.30 "Краснодар" – "Спартак"
19.00 "Арсенал" – "Рубин"
19 ноября, воскресенье
11.30 "Уфа" – "Урал"
14.00 "Анжи" – "Локомотив"
16.30 "Ростов" – "Амкар"
19.00 "Зенит" – "Тосно"
21 - 22 ноября, вторник, среда. 5-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
23 ноября, четверг. 5-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.
18-й тур
24 ноября, пятница
17.30 "Амкар" – "Динамо"
25 ноября, суббота
16.30 "Тосно" – "Арсенал"
19.00 "Ахмат" – "Уфа"
26 ноября, воскресенье
11.30 "Урал" – "Краснодар"
14.00 "Рубин" – ЦСКА
16.30 "Ростов" – "Анжи"
19.00 "Спартак" – "Зенит"
27 ноября, понедельник
12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
19-й тур
1 декабря, пятница
19.30 "Арсенал" – "Спартак"
19.30 ЦСКА – "Тосно"
2 декабря, суббота
14.00 "Динамо" – "Ростов"
16.30 "Локомотив" – "Рубин"
19.00 "Зенит" – "Урал"
3 декабря, воскресенье
14.00 "Уфа" – "Амкар"
16.30 "Краснодар" – "Ахмат"
19.00 "Анжи" – "СКА-Хабаровск"
5 - 6 декабря, вторник - среда. 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2017/18.
7 декабря, четверг. 6-й тур группового турнира Лиги Европы-2017/18.
20-й тур
8 декабря, пятница
17.30 "Урал" – "Арсенал"
9 декабря, суббота
14.00 "Динамо" – "Анжи"
16.30 "Рубин" – "СКА-Хабаровск"
10 декабря, воскресенье
14.00 "Амкар" – "Краснодар"
16.30 "Спартак" – ЦСКА
19.00 "Ростов" – "Уфа"
11 декабря, понедельник
19.30 "Ахмат" – "Зенит"
19.30 "Тосно" – "Локомотив"
Примечание. Календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 и 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.
Резервные дни для матчей чемпионата России – 29 ноября 2017-го и 25 февраля 2018 года, для матчей 1/4 финала Кубка России – 25 февраля 2018 года.
Полностью календарь чемпионата России-2017/18 – в разделе "Премьер-лига"
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Nik-55
С каждым годом туры всё ближе к Новому Году.
16:40
KapMaH
Вот и крыша пригодилась. Нужно было все новые стадионы с крышей строить, а не с дырками. Кстати у ЦСКА как будто предусмотрена возможность крышу приляпать, а вот Открытие нечем прикрыться. Да и у Динамо будет лапоть без крыши, хотя изначально был другой вариант.
16:37
Kirrris
Лига делает "все", чтобы дать клубам возможность "заработать". 10 декабря у нас традиционно хорошая погода, болельщики семьями побегут на стадион смотреть дерби.
16:32
titan2313
Здорово! Надо с каждым годом последний тур всё более продвигать к 1 января. Скоро все привыкнут и возражать не будут!
16:20
Andrewxyz
С ноября надо все матчи на юг переносить.
16:11
Andrewxyz
Не понимаю, почему Спартак с ЦСКА не сыграют 1-го января???
16:09
serzheo
Патамушта, патамуууштаааааааа, нужно было ставить крыыышууу.))))
16:08
NapoliFC
Мутко привести туда и не выпускать часа 4, пусть на первом ряду посидит, а еще все руководство РФПЛ рядом посадить.
16:07
Lane
Почему блин РФПЛ не может сделать регламент для стадионов + крыша или хотя бы навес, чтобы в снегу не бегать хотя бы.
16:01
Lane
Это жесть
16:00
viktorzinger
10 декабря в снегу играть?
15:54