Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".
СБОРНАЯ. Без Дзюбы. И пока – без Акинфеева
Национальная команда России прилетела в Краснодар и приступила к подготовке к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Мариу Фернандес впервые провел занятие в российской форме, только на теорию к Станиславу Черчесову будут приезжать Смолов и Крицюк, не работали в общей группе Акинфеев и Глушаков, которому предстоит обследование, а также Дзюба. Форвард покинул расположение команды из-за травмы.
ТУР. Погоня!
Главные события тура чемпионата России произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья "Спартака" с "Локо" дала шанс ЦСКА и "Зениту" приблизиться к лидеру. Оба преследователя в воскресенье им воспользовались, отрыв красно-белых сократился до шести очков.
ИНТЕРВЬЮ. Геннадий Орлов: "Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!"
Известный телекомментатор дал интервью "СЭ" после матча "Зенит" – "Арсенал". Геннадий Орлов – о судействе, чемпионской гонке и не только.
СУДЬЯ. Алексей Еськов: "Беляев задерживал Дзюбу руками – это пенальти"
Арбитр матча "Зенит" – "Арсенал" ответил на вопросы "СЭ". Алексей Еськов рассказал о двух своих решениях на "Петровском", вызвавших наибольший резонанс.
РЕЙТИНГ. Семь главных мгновений сезона для России
Триумфальный финиш с национальным флагом в мужской эстафете, лишение Тюмени чемпионата мира и сериал "Шипулин против Фуркада". "СЭ" вспоминает главные события завершившегося международного биатлонного сезона.
ПОБЕДА. Мечта в Калифорнии
Елена Веснина переиграла Светлану Кузнецову в трехчасовом финале на супертурнире в Индиан-Уэллсе – 6:7 (6:8), 7:5, 6:4, завоевав самый крупный одиночный титул в своей карьере. И подарила фразу дня: "Пап, ты в своем уме?!"
ЗВЕЗДЫ. Кросби отберет "Мориса Ришара" у Овечкина
Десятый хет-трик Кросби, первый дубль Григоренко, фантастический пас Кесселла и все самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в обзоре "СЭ". Одно из главных событий – успех "Коламбуса" Бобровского, который выбил "сотню" очков и гарантировал себе участие в плей-офф.