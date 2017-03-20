20:00 | Вечерний "СЭ"

Сборная с Фернандесом и без Дзюбы,
Орлов ответил Кирьякову,
Кросби обходит Овечкина

Сегодня. Краснодар. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (третий справа) на тренировке сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Краснодар. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (третий справа) на тренировке сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 20 марта.

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СБОРНАЯ. Без Дзюбы. И пока – без Акинфеева
Национальная команда России прилетела в Краснодар и приступила к подготовке к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Мариу Фернандес впервые провел занятие в российской форме, только на теорию к Станиславу Черчесову будут приезжать Смолов и Крицюк, не работали в общей группе Акинфеев и Глушаков, которому предстоит обследование, а также Дзюба. Форвард покинул расположение команды из-за травмы.

ТУР. Погоня!
Главные события тура чемпионата России произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья "Спартака" с "Локо" дала шанс ЦСКА и "Зениту" приблизиться к лидеру. Оба преследователя в воскресенье им воспользовались, отрыв красно-белых сократился до шести очков.

ИНТЕРВЬЮ. Геннадий Орлов: "Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!"
Известный телекомментатор дал интервью "СЭ" после матча "Зенит" – "Арсенал". Геннадий Орлов – о судействе, чемпионской гонке и не только.

СУДЬЯ. Алексей Еськов: "Беляев задерживал Дзюбу руками – это пенальти"
Арбитр матча "Зенит" – "Арсенал" ответил на вопросы "СЭ". Алексей Еськов рассказал о двух своих решениях на "Петровском", вызвавших наибольший резонанс.

РЕЙТИНГ. Семь главных мгновений сезона для России
Триумфальный финиш с национальным флагом в мужской эстафете, лишение Тюмени чемпионата мира и сериал "Шипулин против Фуркада". "СЭ" вспоминает главные события завершившегося международного биатлонного сезона.

ПОБЕДА. Мечта в Калифорнии
Елена Веснина переиграла Светлану Кузнецову в трехчасовом финале на супертурнире в Индиан-Уэллсе – 6:7 (6:8), 7:5, 6:4, завоевав самый крупный одиночный титул в своей карьере. И подарила фразу дня: "Пап, ты в своем уме?!"

ЗВЕЗДЫ. Кросби отберет "Мориса Ришара" у Овечкина
Десятый хет-трик Кросби, первый дубль Григоренко, фантастический пас Кесселла и все самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в обзоре "СЭ". Одно из главных событий – успех "Коламбуса" Бобровского, который выбил "сотню" очков и гарантировал себе участие в плей-офф.

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