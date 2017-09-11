Российский герой Евробаскета, молчание Дзюбы и юбилей Кубка Канады

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 11 сентября.

ГЕРОЙ. От сбора стеклотары до НБА. Что нужно знать об Алексее Шведе

В матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии лидер сборной России Алексей Швед показал выдающийся баскетбол, внеся решающий вклад в победу нашей команды. "СЭ" собрал интересные факты о защитнике "Химок", для которого нынешний Евробаскет становится звездным часом.

ФАКТ. Молчание Дзюбы

Главными событиями тура стали нулевая ничья в матче "Динамо" – "Зенит" и победа "Спартака" над "Рубином" (1:0). Во втором тайме встречи в Химках на поле в составе сине-бело-голубых появился нападающий сборной России Артем Дзюба. Свой шанс он не использовал. Что теперь его ждет?

ЮБИЛЕЙ. "Кинэну В прямом эфире стало стыдно, что судьи так "душили" русских". Ларионов – о Кубке Канады-87

Сегодня исполняется 30 лет со дня первого матча финальной серии Кубка Канады-1987 Канада – СССР (5:6, 6:5, 6:5). Многие – в частности, главный тренер "Кленовых листьев" Майк Кинэн – считают те встречи лучшими в истории хоккея. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР поговорил о тех играх с центрфорвардом первой пятерки советской команды.

ВОПРОС. "Спартак" продлит Глушакова. Что с контрактами у чемпиона

По информации "СЭ", красно-белые предложили новый трехлетний договор капитану Денису Глушакову. Рассказываем, что с соглашениями у других спартаковцев. Кто уже в ближайшем будущем может покинуть московскую команду?

ЭКСКЛЮЗИВ. Елизавета Туктамышева: "Опыт непопадания на Олимпиаду – мое преимущество"

Елизавета Туктамышева из тех, кто знает: выиграть борьбу с изменившимся телом, пережить непопадание на домашние Олимпийские игры, после чего стать чемпионкой мира и Европы – реально. А еще, что это вовсе не гарантия дальнейшего успеха: в двух прошедших сезонах фигуристка не смогла попасть ни в Финал Гран-при, ни в сборную страны. Однако сдаваться Елизавета не намерена.

ЛИДЕР. В Петербурге около нуля. Почему "Зенит" перестал забивать?

В двух последних турах самая результативная команда премьер-лиги не забила ни одного гола. "СЭ" разбирается, что не так с атакой сине-бело-голубых. Интересные нюансы.

US OPEN. Надаль – трехкратный в Нью-Йорке

Рафаэль Надаль, 15-кратный победитель мэйджоров, конечно, был железным фаворитом в этом финале. Едва ли кто-то всерьез и без оговорок был готов отдать предпочтение Кевину Андерсону, в 31 год впервые добравшемуся до титульной встречи на турнире "Большого шлема". В итоге испанце одержал победу и спас турнир. Объясняем почему.

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