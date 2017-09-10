Ничья "Зенита", надежда "Спартака" и шанс России на Евробаскете

Сегодня. Химки. "динамо" - "Зенит" - 0:0. В атаке Александр КОКОРИН (№9). Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 10 сентября.

ЛИДЕР. "Динамо" сдержало Кокорина

Вратарь бело-голубых Антон Шунин не позволил забить "Зениту". Питерцы второй матч подряд закончили нулевой ничьей. И дают шанс "Локомотиву" обойти себя на вершине турнирной таблицы.

ЦИТАТА. Роберто Манчини: "Я люблю аргентинцев? Вообще-то мне нравятся женщины!"

Главный тренер "Зенита" после матча в Химках назвал главную проблему в игре своей команды, обозначил ожидание от Дзюбы и высказался об аргентинском легионе невского клуба. И в шутку, и всерьез.

ЧЕМПИОН. Надежда на бабье лето

В субботу "Спартак" одержал важную победу, взяв верх над "Рубином" Курбана Бердыева в Москве – 1:0. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о переменах в игре команды Массимо Карреры.

РАЗБОР. Два разных "Спартака"

По ходу матча в Тушине могло сложиться впечатление, что "Рубин", уверенно и строго проведя первый тайм, дал "Спартаку" разгуляться во втором. Внимательное изучение событий и цифр показало, что это не совсем так.

ЕВРОБАСКЕТ. "Шашки" наголо!

В воскресенье вечером сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы играет с Хорватией. Как победить – инструкция "СЭ".

СЕНСАЦИЯ. Стивенс выиграла турнир мечты

Американка Слоун Стивенс стала победительницей US Open. В финале девушка с необычной карьерой переиграла соотечественницу и подругу Мэдисон Кис – 6:3, 6:0. История Золушки.

БОЙ. Кто "обокрал" Валентину?

Бразильянка Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC, победив Валентину Шевченко из Киргизии раздельным решением судей. Все ли чисто – объясняет Андрей БАЗДРЕВ.

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