Россия: дайте нам Салаха. Англия: наших едят мошки. "Амкар": смерть во время ЧМ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 июня.

ЗАГАДКА САЛАХА. Выйдет ли звезда Египта против России?

Вчера сборные России и Египта прилетели в Санкт-Петербург, где завтра состоится ключевой для обеих команда матч. Главная интрига встречи – сыграет ли Мохамед Салах. Информация крайне противоречивая. "СЭ" разбирается в этом вопросе.

ОГО! Станислав Черчесов: "Дай бог, чтобы салах был здоров!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вместе с ее капитаном Игорем Акинфеевым дали пресс-конференцию на стадионе "Санкт-Петербург" накануне матча с Египтом. Кто завтра сыграет впереди – Артем Дзюба или Федор Смолов? Наставник ответил на этот вопрос.

КОНЕЦ. "Амкара" больше нет. Теперь официально

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование. Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.

ЧМ. Шведская победа имени Гранквиста и Классона

Шведы – одни из главных неудачников стартовых матчей мировых чемпионатов. Скандинавы не могли выиграть первую встречу на протяжении семи турниров – с домашнего первенства 1958 года. Между тем у корейцев, не пропускающих финалов планетарных первенств 32 года, было преимущество в опыте, тогда как в заявке Швеции ни один игрок ранее не выступал на чемпионатах мира. Но сегодня в России была переписана история.

МОШКИ И ВОДКА. О чем пишут в Англии перед матчем в Волгограде

Сегодня вечером сборная Англии матчем со сборной Туниса откроет для себя чемпионат мира в России. Эта игра пройдет в Волгограде, об исторической роли которого во Второй мировой войне напомнил главный тренер англичан Гарет Саутгейт на предматчевой конференции. Британские СМИ тоже об этом упоминают, но основное внимание уделяют другому.

МНЕНИЕ КУРАНЬИ. С такой игрой Германия не выйдет из группы

"Побывал в воскресенье в Лужниках на матче Германия – Мексика и очень расстроился. Немецкая сборная играла откровенно плохо. Причем не могу сказать, что это стало такой уж большой неожиданностью. Все-таки в товарищеских встречах в этом году "бундесманншафт" не показывала ничего выдающегося, действовала натужно, а игра с латиноамериканцами на ЧМ-2018, к сожалению, стала продолжением" – грустные мысли бывшего форварда "Динамо" и сборной Германии.

ГАЗЗАЕВ КРИТИКУЕТ НЕЙМАРА. "Он эгоист и постоянно валится с ног"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев раскритиковал одного из фаворитов чемпионата мира-2018 – бразильцев, и их лидера Неймара. Напомним, что сборная Бразилия 18 июня сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

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