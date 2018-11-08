Преступление и наказание Малкина, абсурд Аленичева и проводы Карреры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 8 ноября.

ОН УЛЕТЕЛ… Был тренером, стал легендой. Самый важный трофей Карреры

Последние шаги Массимо Карреры по российской земле слышало все "Шереметьево". Когда итальянец проходил первый досмотр на входе в здание терминала Е, даже у сотрудников службы безопасности задрожали руки. Смотрел ли кто-то из них в экран – неизвестно, но кажется, в этот момент в аэропорт можно было пронести все что угодно. Красно-белая лавина накатывала с двух сторон – с улицы, где Карреру провожала первая группа фанатов, и изнутри, там ждали еще человек сто плюс журналисты. Мощный репортаж Дмитрия Зеленова о том, как фанаты провожали итальянца на родину.

ЛИГА ЕВРОПЫ. "Спартак": решающий матч в разгар смуты

"Спартак" доживает последние дни перед приходом Олега Кононова. Такое время в жизни команды – всегда самое странное. Никто не несет полную меру ответственности за результат. Мысли игроков – гораздо больше о будущем, чем о настоящем, и временно (что уже очевидно) управляющего им человека они не воспринимают всерьез. А сегодня важный матч Лиги Европы с "Рейнджерс", покажут ли красно-белые характер?

ГРЯЗЬ. "Малкину свойственны действия с налетом жестокости"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" заработал удаление до конца игры. Он совершил грязный силовой прием против Ти Джея Оши. Игорь Еронко подробно разобрал преступление и наказание российской суперзвезды.

АБСУРД. Аленичев возвращается в "Енисей"

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев рассказал о ситуации с тренерским штабом "Енисея". К матчу 13-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:2) красноярцев готовил не Дмитрий Аленичев, а тренерский штаб молодежной команды во главе с Александром Алексеевым. На данный момент, по информации "СЭ", у клуба нет средств, чтобы заплатить Аленичеву и членам тренерского штаба неустойки за разрывы контрактов.

ПОРАЖЕНИЕ. Черная среда ЦСКА

ЦСКА с минимальным счетом проиграл "Роме" (1:2). В этот вечер все сложилось против армейцев – они потеряли Мариу Фернандеса, остались в меньшинстве, вратарь допустил ошибку, а второй гол итальянцев был забит из положения "вне игры".

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА. Стриптиз или финал? Чего ждать от Туктамышевой в Хиросиме

В ближайшие выходные в Хиросиме состоится четвертый этап серии "Гран-при" по фигурному катанию. Одной из участниц в женском одиночном катании станет россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира и Европы 2015 года победила на "Скейт Канада" и в Японии поборется за выход в финал "Гран-при". Но ждут от нее не только этого.

ХАБИБ? Мейвезер отменил бой в Японии. Он издевается?

Проект поединка легенды бокса Флойда Мейвезера и 20-летнего японского кикбоксера Тенсина Насукавы, сдулся, не продержавшись и несколько дней. После пафосной презентации в Токио и огромного резонанса в соцсетях, Мейвезер вернулся домой и заявил, что организаторы ввели его в заблуждение относительно формата поединка, и на самом деле у него нет намерения выходить на ринг 31 декабря в Сайтаме в рамках шоу Rizin14.

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