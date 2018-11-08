"Енисей" подтвердил: Аленичев продолжит работу с клубом

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев рассказал о ситуации с тренерским штабом "Енисея". К матчу 13-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:2) красноярцев готовил не Дмитрий Аленичев, а тренерский штаб молодежной команды во главе с Александром Алексеевым.

– У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским "Анжи", но, тем не менее, контракт с ним продолжается, – цитирует официальный сайт "Енисея" Сергея Алексеева. – Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой.

Дмитрий Анатольевич встречался с губернатором Красноярского края, с ним общался также и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу. Руководство края и мы, как учредители, недовольны выступлением команды на данном этапе, и нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, и в межсезонье, во втором круге край вернется к вопросу о главном тренере.

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