Овечкин проиграл, "Зенит" вернул Семака, Черчесов пригласил Путина в сборную

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 29 мая.

ПОРАЖЕНИЕ. "Вегас" растерзал оборону "Вашингтона". Команда Овечкина пока не готова к финалу

"Вашингтон" еще не встречался в этом плей-офф с чем-то, похожим на "Вегас" – и оказался не готов к такому сопернику. Никаких лишних пасов, обводок ради обводок, желания показать "какой я техничный" – в "Голден Найтс" есть приличные мастера, но нет ни одного хоккеиста, который станет тянуть одеяло на себя. Все просто, четко и главное – очень быстро. Как итог – поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "Зенит" объявил о назначении Семака главным тренером

"Зенит" объявил о назначении нового главного тренера. Как ранее сообщал "СЭ", им стал Сергей Семак. Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

ВЕКТОР. "Зенит" изменил Западу

"Зенит" был самым принципиальным и последовательным сторонником курса на иностранных тренеров. В Петербурге фактически и задали этот тренд, пригласив в ноябре 2002 года чеха Властимила Петржелу. И вот спустя полтора десятка лет сине-бело-голубых возглавил русский тренер. Удивлены?

ПРИГЛАШЕНИЕ. Черчесов – о матче с Австрией, чемпионате мира и Путине

Завтра сборная России проведет первый матч в рамках подготовки к чемпионату мира. Соперник – Австрия. А накануне игры на вопросы журналистов ответил главный тренера национальной команды Станислав Черчесов. Выступая перед прессой, специалист пригласил на тренировку Президента России Владимира Путина.

ДЕНЬГИ. Бонусы чемпионата мира. Сколько они заработают

400 миллионов долларов – столько ФИФА выделила средств под бонусы для всех 32 участников чемпионата мира. 9,5 миллиона гарантированно получит каждая сборная, а победителю достанется 38 миллионов евро (на три больше, чем Германии в 2014 году). А на чем еще можно заработать? Рассказывает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

ЗВЕЗДА. Боб Хартли: "Ковальчук позвонил мне и позвал в Омск"

Канадский специалист Боб Хартли стал новым главным тренером "Авангарда". После заключения договора с омичами рассказал интересные подробности подписания договора, роли в состоявшейся сделке Ильи Ковальчука, ожиданиях от КХЛ и жизни в Сибири.

ИНТРИГА. Дзюба или Смолов: кого выберет Черчесов?

Центрфорвардами наша команда перед чемпионатом мира, к счастью, не обделена. Более того, речь идет о полноценной конкуренции: Смолов и Дзюба пребывают в добром здравии, солидно провели весеннюю часть сезона и оба надеются стать главной ударной силой национальной команды. Кому же отдаст предпочтение тренерский штаб? Об этом – в рубрике "Горячая точка".

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