"Зенит" объявил о назначении Семака главным тренером

"Зенит" объявил о назначении нового главного тренера. Как ранее сообщал "СЭ", им стал Сергей Семак.
Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. В соцсетях невский клуб использовал хештег СемакЗдесьГлавный.
Официально: Сергей Семак – новый главный тренер "Зенита"! 💙– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 мая 2018 г.
Детали: https://t.co/SHCGr1VSGk#СемакЗдесьГлавный pic.twitter.com/izg47gaWgC
Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.
Как ранее сообщал "СЭ", сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-29-sergey-semak-naznachen-glavnym-trenerom-zenita.htm
spetrov
Препод, возможно, деньги решают не все. В том числе и для потенциальных тренеров.
17:47
Препод
Мне кажется Зенит погорячился какое то эмоциональное решение ! Семак вытащит Зенит Манчини не смог ! Футболистов которые не любят работать на поле ! Не знаю ? Может быть нужна какая то экономическая вожжа !
17:46
MIKE-BEST
Да неужели ?
17:46
Vlаdimir
Главное чтобы дали спокойно работать. А Семаку - удачи.
17:41
spetrov
Сергею Богдановичу удачи. Не в матчах с армейцами только.
17:41
bugr1969
ЗЗ+ Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело. 17:27 Ну ты сравнил какого-то Аленичева С Семаком ))) Семак пару лет был в лучшие годы Зенита вторым тренером , да и сам Уфу вытащил наверх из подвала РФПЛ практически без усиления состава , а что сделал как тренер Аленичев ???? В РФПЛ ни в одной из команд НИЧЕГО !!!
17:40
Пиитерец
Такую команду, как Зенит, должен тренировать топ-тренер (не важно, наш или зарубежный), имеющий опыт побед, умеющий ставить игру, доказавший свою состоятельность. А Семак пока ничего особо достойного, как тренер, не показал. Уфа играла скучно, и до последнего тура была среди худших как по забитым, так и по пропущенным. Может, конечно, и получится у Богданыча. А может и как с Аленем в Спортаге случится. В общем, продуманному и гарантированно ведущему к успеху шагу руководство Зенита предпочло "орел-решка". Не радует это назначение.
17:39
resifi
Ну посмотрим!
17:37
Subulcus
С назначением Сергей Богданович... успехов в работе....
17:35
Ю.Ю.
Удачи, Богданыч! Надеюсь получится.
17:34
Lexys1
"Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело." Зато дешевле, чем Луческу или Манчини. К чему привел Манчини?
17:33
баламошка
Удачи Семаку! в другом клубе.
17:33
Никто62
Отлично-Зенит теперь не конкурент Локо.Супер!
17:30
Mark deFossen
Семак вернет Зенит на прежние позиции,ИМХО конечно,и еще,опять же ИМХО,это самый грамотный ход руководства команды за последние годы.
17:28
ЗЗ+
Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело.
17:27
Samoylenko737
Удачи!!
17:26