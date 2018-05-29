"Зенит" объявил о назначении Семака главным тренером

"Зенит" объявил о назначении нового главного тренера. Как ранее сообщал "СЭ", им стал Сергей Семак.

Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. В соцсетях невский клуб использовал хештег СемакЗдесьГлавный.

Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

Как ранее сообщал "СЭ", сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.

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