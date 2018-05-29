17:20 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил о назначении Семака главным тренером

Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Сергей СЕМАК. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Зенит" объявил о назначении нового главного тренера. Как ранее сообщал "СЭ", им стал Сергей Семак

Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. В соцсетях невский клуб использовал хештег СемакЗдесьГлавный.

Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

Как ранее сообщал "СЭ", сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.

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2016 год. Сергей СЕМАК.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-05-29-sergey-semak-naznachen-glavnym-trenerom-zenita.htm

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КОММЕНТАРИИ (16)
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spetrov

Препод, возможно, деньги решают не все. В том числе и для потенциальных тренеров.

17:47

Препод

Мне кажется Зенит погорячился какое то эмоциональное решение ! Семак вытащит Зенит Манчини не смог ! Футболистов которые не любят работать на поле ! Не знаю ? Может быть нужна какая то экономическая вожжа !

17:46

MIKE-BEST

Да неужели ?

17:46

Vlаdimir

Главное чтобы дали спокойно работать. А Семаку - удачи.

17:41

spetrov

Сергею Богдановичу удачи. Не в матчах с армейцами только.

17:41

bugr1969

ЗЗ+ Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело. 17:27 Ну ты сравнил какого-то Аленичева С Семаком ))) Семак пару лет был в лучшие годы Зенита вторым тренером , да и сам Уфу вытащил наверх из подвала РФПЛ практически без усиления состава , а что сделал как тренер Аленичев ???? В РФПЛ ни в одной из команд НИЧЕГО !!!

17:40

Пиитерец

Такую команду, как Зенит, должен тренировать топ-тренер (не важно, наш или зарубежный), имеющий опыт побед, умеющий ставить игру, доказавший свою состоятельность. А Семак пока ничего особо достойного, как тренер, не показал. Уфа играла скучно, и до последнего тура была среди худших как по забитым, так и по пропущенным. Может, конечно, и получится у Богданыча. А может и как с Аленем в Спортаге случится. В общем, продуманному и гарантированно ведущему к успеху шагу руководство Зенита предпочло "орел-решка". Не радует это назначение.

17:39

resifi

Ну посмотрим!

17:37

Subulcus

С назначением Сергей Богданович... успехов в работе....

17:35

Ю.Ю.

Удачи, Богданыч! Надеюсь получится.

17:34

Lexys1

"Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело." Зато дешевле, чем Луческу или Манчини. К чему привел Манчини?

17:33

баламошка

Удачи Семаку! в другом клубе.

17:33

Никто62

Отлично-Зенит теперь не конкурент Локо.Супер!

17:30

Mark deFossen

Семак вернет Зенит на прежние позиции,ИМХО конечно,и еще,опять же ИМХО,это самый грамотный ход руководства команды за последние годы.

17:28

ЗЗ+

Помнится назначение в Спартаке Аленичева "по просьбам общественности" ни к чему хорошему не привело.

17:27

Samoylenko737

Удачи!!

17:26

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