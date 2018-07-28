Награда для сборной России, атака Гамовой на футбол, старт премьер-лиги

Суббота. Москва. Кремль. Игорь АКИНФЕЕВ (в центре), Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 28 июля.

ПРИЗНАНИЕ. Путин наградил сборную России. Как это было

Тренеры и футболисты сборной России получили из рук Президента РФ государственные награды и почетные грамоты. Перед визитом в Кремль четвертьфиналисты чемпионата мира-2018 побывали в Министерстве спорта, где Станиславу Черчесову и его помощникам присвоили звания заслуженных тренеров России, а игрокам – заслуженных мастеров спорта.

СОМНЕНИЕ. Екатерина Великая и заслуженные футболисты: кто прав?

Известная в прошлом волейболистка, чемпионка мира Екатерина Гамова возмущена решением Минспорта присвоить звания ЗМС футболистам сборной за выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Разбираемся, зачем и почему выступила Гамова. Есть мнение в стиле "Отстаньте от Екатерины Великой!" и представительный опрос известных людей мира спорта.

КРАСОТА. Кремль и жены

С кем футболисты сборной России пришли на президентский прием. Все прекрасное – в нашей галерее.

ЧЕМПИОНАТ. На старт!

Новый сезон чемпионата России открыла неожиданная гостевая победа "Анжи" над "Уралом". Во втором матче субботы "Спартак" принимает "Оренбург". Массимо Каррера провозгласил очередной поход за титулом.

ОЖИДАНИЯ. Дзюбе до сотни – семь голов

"СЭ" собрал главное, что может произойти в ближайший год. То, чего мы ждем от сезона РПЛ.

СУПЕРКУБОК. Награда за дерзость

В пятничном матче-превью нового российского сезона ЦСКА в дополнительное время переиграл "Локомотив" – 1:0. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о победе армейцев над чемпионом.

РЕПЛИКА. Гинер всех продал. И снова выиграл!

Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ подводит итоги Суперкубка России. И обращает внимание на важные детали победы ЦСКА над "Локомотивом".

АЛЕКСАНДР. "Монако" представил Головина по-царски

Трансфер российского футболиста стал большим событием для клуба французской лиги. На это стоит посмотреть.

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