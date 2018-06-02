Головин интересен "Монако", Шарапова ждет Уильямс, ЦСКА готов купить исландца

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 2 июня.

ТРАНСФЕР. "Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

По информации "СЭ", в ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина.

ПОБЕДА. Шарапова учинила разгром в Париже

Мария Шарапова вышла в четвертый круг Roland Garros, обыграв шестую ракетку мира Каролину Плишкову – 6:2, 6:1 всего за 59 минут. Теперь ее соперницей станет либо Серена Уильямс, либо Юлия Гергес.

ПОКУПКА. Защитник "Бристоль Сити" близок к переходу в ЦСКА

Защитник "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон в скором времени может перейти в ЦСКА. По информации, "СЭ" сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.

РФПЛ. "Спартак" и "Ахмат" ведут переговоры по Швецу

По информации "СЭ", "Спартак" ведет переговоры с "Ахматом" о трансфере полузащитника Антона Швеца.

РУССКИЙ БИАТЛОН: до сезона еще полгода, а уже весело

История с составом сборной России на предстоящий сезон получила неожиданное продолжение

КУБОК СТЭНЛИ. "Евгений – наш лучший хоккеист в плей-офф". Сыграет ли Кузнецов с "Вегасом"?

Сегодня ночью в Вашингтоне состоится третий матч финальной серии Кубка Стэнли между местными "Кэпиталз" и "Вегасом" (счет 1-1). Ключевая интрига перед началом встречи – вернется ли в строй российский форвард "Столичных" Евгений Кузнецов, получивший травму во второй игре после столкновения с защитником "Голден Найтс" Брэйденом Макнэббом.

СБОРНАЯ РОССИИ УВЕРЕНА В СЕБЕ . "Ничего ужасного в матче с Австрией не было".

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира – уже на тренировочной базе в Новогорске.