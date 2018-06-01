Защитник "Бристоль Сити" близок к переходу в ЦСКА

Защитник "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон в скором времени может перейти в ЦСКА. По информации, "СЭ" сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в чемпионшипе.

Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

В зимнее трансферное окно игроком интересовался "Ростов", которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.

Напомним, сегодня появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт. (Сергей ЕГОРОВ)