23:44 1 июня | Футбол — РФПЛ

Защитник "Бристоль Сити" близок к переходу в ЦСКА

Хердур МАГНУССОН. Фото AFP
Хердур МАГНУССОН. Фото AFP
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Защитник "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон в скором времени может перейти в ЦСКА. По информации, "СЭ" сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в чемпионшипе. 

Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии

В зимнее трансферное окно игроком интересовался "Ростов", которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.

Напомним, сегодня появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Ралпачан Фляйшманъ

да, это паравозных к шампиньонству привели лоськоффф, бузникинн и узбек пашинин. звезды мирового футбола и стержень комаров ржд на века.

01:07

П_о_в_а_р_

При живых Игнашевиче, братьях, Васине, Набабе, Онопко... На Легенд ЦСКА не рассчитывают.((( Команда лишается стержня. Грустно.((

00:27

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