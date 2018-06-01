Защитник "Бристоль Сити" близок к переходу в ЦСКА

Защитник "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон в скором времени может перейти в ЦСКА. По информации, "СЭ" сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в чемпионшипе.
Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
В зимнее трансферное окно игроком интересовался "Ростов", которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.
Напомним, сегодня появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт. (Сергей ЕГОРОВ)
Ралпачан Фляйшманъ
да, это паравозных к шампиньонству привели лоськоффф, бузникинн и узбек пашинин. звезды мирового футбола и стержень комаров ржд на века.
01:07
П_о_в_а_р_
При живых Игнашевиче, братьях, Васине, Набабе, Онопко... На Легенд ЦСКА не рассчитывают.((( Команда лишается стержня. Грустно.((
00:27