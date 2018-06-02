"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

По информации "СЭ", в ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина. Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.
Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.
В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.
Отметим, что по данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Таблица переходов РФПЛ //
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- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Жозе Моуринью
- Сборная Австрии (Футбол)
- Монако
- Александр Головин
ravilius777
35 минимум, он будет лучше всех, кого продавали из России
18:30
Babur
Продавать в Монако, Маура не ждать, там в МЮ все равно сразу не дадут в основе играть. А в Монако сейчас игроков продают, там точно заиграет.
18:26
abs68
новость чисто поржать, чтоб не было скучно
18:26
HAZELSAMARA
Раньше через "Челси" трудоустраивали на Западе, а теперь через "Монако"?
18:24
cts
очередная утка, кому нужен этот хлам.
18:24
henri71
Продавайте, скоро этот хлам никто не возьмет.
18:21
bvb1987
дешево,50 лямов требуйте
18:15
Очень плохой мальчик
Рыболовлев не поскупился)
18:04