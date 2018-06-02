17:55 | Футбол — РФПЛ

"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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По информации "СЭ", в ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина. Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что по данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ravilius777

35 минимум, он будет лучше всех, кого продавали из России

18:30

Babur

Продавать в Монако, Маура не ждать, там в МЮ все равно сразу не дадут в основе играть. А в Монако сейчас игроков продают, там точно заиграет.

18:26

abs68

новость чисто поржать, чтоб не было скучно

18:26

HAZELSAMARA

Раньше через "Челси" трудоустраивали на Западе, а теперь через "Монако"?

18:24

cts

очередная утка, кому нужен этот хлам.

18:24

henri71

Продавайте, скоро этот хлам никто не возьмет.

18:21

bvb1987

дешево,50 лямов требуйте

18:15

Очень плохой мальчик

Рыболовлев не поскупился)

18:04

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