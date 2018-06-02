"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

По информации "СЭ", в ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина. Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что по данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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