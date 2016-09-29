Бюджет Олимпиады в Токио может достичь 29,5 миллиарда долларов

Бюджет летней Олимпиады 2020 года, которая пройдет в японской столице, может достичь 29,5 миллиарда долларов. План предполагает, что администрация Токио компенсирует из своего бюджета порядка 25 процентов затрат на спортивные объекты и другую инфраструктуру на территории столицы.

- Поскольку Олимпиада в Бразилии уже завершилась, мы вступили в тот период, когда необходимо браться за дело, - приводит ТАСС слова губернатора Токио Юрико Коикэ - Мы изучим этот план и вынесем решение по нему в кратчайшие сроки.

Возведение объектов за пределами Токио будет оплачиваться из государственной казны при финансовой поддержке местных муниципалитетов. Изначально на организацию Олимпийских игр японские власти планировали потратить около 7,2 миллиарда долларов.