13:00 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Бюджет Олимпиады в Токио может достичь 29,5 миллиарда долларов

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Бюджет летней Олимпиады 2020 года, которая пройдет в японской столице, может достичь 29,5 миллиарда долларов. План предполагает, что администрация Токио компенсирует из своего бюджета порядка 25 процентов затрат на спортивные объекты и другую инфраструктуру на территории столицы.

- Поскольку Олимпиада в Бразилии уже завершилась, мы вступили в тот период, когда необходимо браться за дело, - приводит ТАСС слова губернатора Токио Юрико Коикэ - Мы изучим этот план и вынесем решение по нему в кратчайшие сроки.

Возведение объектов за пределами Токио будет оплачиваться из государственной казны при финансовой поддержке местных муниципалитетов. Изначально на организацию Олимпийских игр японские власти планировали потратить около 7,2 миллиарда долларов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3663154

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