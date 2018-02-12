04:23 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Григорий Родченков: "В ФСБ – гении. Никогда не видел, как они вскрывают банки"

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Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его помощник в допинговых махинациях официально работал сантехником в лаборатории во время Игр в Сочи. Также он признался, что не знает, как именно вскрывались банки с пробами.

– Чем занимался ваш ассистент Евгений Блохин?

– Официально он работал сантехником.

– Он был якобы сантехником?

– У него даже был бейдж с надписью "Сантехник".

– Кто знал, как открываются баночки?

– Эксперты ФСБ. Гении! Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз и она уже открыта.

Без лица. Новое явление Родченкова народу

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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wolfwolk

)))))))))))))))) давно так не смеялся. это точно не юмористическое шоу?

11:34

Саша Керж

Ещё забыл добавить, что пробирки вскрывал лично Путин

06:36

Shast1983.83

Я никогда не видел инопланетян, но я знаю что они есть.

05:50

Sinaron

У этого клоуна совсем большие проблемы с головой.

04:38

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