Григорий Родченков: "В ФСБ – гении. Никогда не видел, как они вскрывают банки"

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его помощник в допинговых махинациях официально работал сантехником в лаборатории во время Игр в Сочи. Также он признался, что не знает, как именно вскрывались банки с пробами.
– Чем занимался ваш ассистент Евгений Блохин?
– Официально он работал сантехником.
– Он был якобы сантехником?
– У него даже был бейдж с надписью "Сантехник".
– Кто знал, как открываются баночки?
– Эксперты ФСБ. Гении! Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз и она уже открыта.
wolfwolk
)))))))))))))))) давно так не смеялся. это точно не юмористическое шоу?
11:34
Саша Керж
Ещё забыл добавить, что пробирки вскрывал лично Путин
06:36
Shast1983.83
Я никогда не видел инопланетян, но я знаю что они есть.
05:50
Sinaron
У этого клоуна совсем большие проблемы с головой.
04:38