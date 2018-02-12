Григорий Родченков: "В ФСБ – гении. Никогда не видел, как они вскрывают банки"

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его помощник в допинговых махинациях официально работал сантехником в лаборатории во время Игр в Сочи. Также он признался, что не знает, как именно вскрывались банки с пробами.

– Чем занимался ваш ассистент Евгений Блохин?

– Официально он работал сантехником.

– Он был якобы сантехником?

– У него даже был бейдж с надписью "Сантехник".

– Кто знал, как открываются баночки?

– Эксперты ФСБ. Гении! Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз и она уже открыта.

Без лица. Новое явление Родченкова народу