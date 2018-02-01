CAS оставил в силе дисквалификации Зубкова, Воеводы и еще 9 спортсменов на Игры-2018

CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование результатов Игр-2014 года в Сочи, информирует пресс-служба суда. Атлеты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. При этом решение о пожизненном отстранении от Олимпиад заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.

В их число вошли:

Бобслей

Александр Зубков

Алексей Воевода

Александр Касьянов

Алексей Пушкарев

Ильвир Хузин

Лыжи

Юлия Иванова

Юлия Чекалева

Анастасия Доценко

Хоккей

Галина Скиба

Анна Шибанова

Инна Дыбанюк

При этом CAS оправдал следующих спортсменов:

Бобслей

Дмитрий Труненков

Алексей Негодайло

Ольга Стульнева

Людмила Удобкина

Скелетон

Александр Третьяков

Сергей Чудинов

Елена Никитина

Ольга Потылицына

Мария Орлова

Лыжи

Александр Легков

Евгений Белов

Максим Вылегжанин

Алексей Петухов

Никита Крюков

Александр Бессмертных

Евгения Шаповалова

Наталья Матвеева

Коньки

Ольга Фаткулина

Александр Румянцев

Иван Скобрев

Артем Кузнецов

Сани

Татьяна Иванова

Альберт Демченко

Хоккей

Екатерина Лебедева

Екатерина Пашкевич

Татьяна Бурина

Анна Щукина

Екатерина Смоленцева

В пресс-релизе отмечается, что CAS не рассматривал возможность существования государственной системы допинга во время Олимпиады-2014. Они строго ограничивались рассмотрением дел 39 спортсменов. Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи.

CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об отстранении от Олимпиад ​