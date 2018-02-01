CAS оставил в силе дисквалификации Зубкова, Воеводы и еще 9 спортсменов на Игры-2018

CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование результатов Игр-2014 года в Сочи, информирует пресс-служба суда. Атлеты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. При этом решение о пожизненном отстранении от Олимпиад заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.
В их число вошли:
Бобслей
Александр Зубков
Алексей Воевода
Александр Касьянов
Алексей Пушкарев
Ильвир Хузин
Лыжи
Юлия Иванова
Юлия Чекалева
Анастасия Доценко
Хоккей
Галина Скиба
Анна Шибанова
Инна Дыбанюк
При этом CAS оправдал следующих спортсменов:
Бобслей
Дмитрий Труненков
Алексей Негодайло
Ольга Стульнева
Людмила Удобкина
Скелетон
Александр Третьяков
Сергей Чудинов
Елена Никитина
Ольга Потылицына
Мария Орлова
Лыжи
Александр Легков
Евгений Белов
Максим Вылегжанин
Алексей Петухов
Никита Крюков
Александр Бессмертных
Евгения Шаповалова
Наталья Матвеева
Коньки
Ольга Фаткулина
Александр Румянцев
Иван Скобрев
Артем Кузнецов
Сани
Татьяна Иванова
Альберт Демченко
Хоккей
Екатерина Лебедева
Екатерина Пашкевич
Татьяна Бурина
Анна Щукина
Екатерина Смоленцева
В пресс-релизе отмечается, что CAS не рассматривал возможность существования государственной системы допинга во время Олимпиады-2014. Они строго ограничивались рассмотрением дел 39 спортсменов. Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил 43 российских спортсмена. Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с Олимпиады в Сочи.
CAS удовлетворил апелляции 28 россиян на решение МОК об отстранении от Олимпиад
Опрос
- Иван Скобрев
- Альберт Демченко
- Алексей Воевода
- Александр Зубков
- Румянцев Ал-р
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Никита Крюков
- Алексей Петухов
- Дмитрий Труненков
- Александр Касьянов
- Сергей Чудинов
- Анастасия Доценко
- Юлия Иванова (лыжи)
- Ольга Потылицына
- Юлия Чекалева
- Наталья Матвеева
- Кузнецов Ар.
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Стульнева О.
- Алексей Пушкарев
- Ильвир Хузин
usuns
щас начнется, такой кипеж поднимется! заговорят обойкоте все те упыри, которым уже медальки отобранные вручили)
12:32
Rutina
Ха!А тех,кого не оправдали???ДОПИНГИСТЫ???
12:24
kovexnps4qi6uhp6
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
12:15
Veron80
Самый допинговый спорт и оставили. Просто звиздец. Но и это уже победа. Очень хотелось бы выслушать латвийское семейство. Как они будут обниматься после решения САС
11:55
исперов22081973
shur Ну хоть-то что. И на этом спасибо. Бобслеистов жалко.///Жалко не только бобслеистов.Надо бороться до конца и отстоять остальных.Нельзя делить наших и нельзя говорить хоть,что то.Это победа,но не полная,а значит осадок ещё есть.
11:53
boxboris
КАКАЛОВА И ДУРКУС ПРОСНУЛИСЬ А ТУТ ОПАНЬКИ МЕДАЛЬКИ ТО ИМ И НЕ ДОСТАЛИСЬ
11:46
shur
Ну хоть-то что. И на этом спасибо. Бобслеистов жалко
11:44
streletc1783
Уверен позже и Зубкова полностью оправдают.Ну зачем рулевому допинг?Всю силовую работу на старте выполняют разгоняющие.Да и остальные должны и дальше отстаивать честное имя в суде.Удачи!
11:43
torpedon_
Чисто для галочки нужно было же дисквалифицировать кого-то.
11:34