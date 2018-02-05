В церемонии открытия Игр-2018 примут участие 70-75 российских спортсменов

В церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане примут участие не менее 70 российских спортсменов, сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР). Мероприятие состоится в пятницу, 9 февраля, на Олимпийском стадионе в Пхенчхане и начнется в 14.00 по московскому времени.

"С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля стало известно, что флаг МОК, под которым российские спортсмены выступят в Корее, на церемонии открытия Олимпиады понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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