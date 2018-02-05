19:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В церемонии открытия Игр-2018 примут участие 70-75 российских спортсменов

Делегация сборной России обязательно примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2018. Фото teamrussia.pro
Делегация сборной России обязательно примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2018. Фото teamrussia.pro
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В церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане примут участие не менее 70 российских спортсменов, сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР). Мероприятие состоится в пятницу, 9 февраля, на Олимпийском стадионе в Пхенчхане и начнется в 14.00 по московскому времени.

"С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля стало известно, что флаг МОК, под которым российские спортсмены выступят в Корее, на церемонии открытия Олимпиады понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Россия игнорирует церемонию открытия Олимпиады //
Флаг им в руки. у России не будет знаменосца на Играх //
Легков, Третьяков и другие звезды России - без Игр. LIVE!

Опрос

Должны ли спортсмены из России идти на церемонию открытия под белым флагом МОК?
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Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/novosti/v-tseremonii-otkry-tiya-olimpijskih-igr-primut-uchastie-70-75-nashih-sportsmenov/

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Boleijj protiv

И кстати, кто это? Хоть один спортсмен, кто пойдет? Мне кажется, что российская власть сама пытается нагнутся, мало того, что не бойкотировали этот позор, так еще всячески ищут унижения.

20:37

морпех

Кстати,вопрос в голосовании интересный,а могут ли вообще спортсмены из одной страны идти под флагом другой страны?Например,лыжники Норвегии пройти под Белорусским флагом?Если нет запрета и спортсменам из России вообще разрешат выйти на стадион во время церемонии открытия - тогда пусть идут...заодно и под парочкой других флагов - Норвегии там...США...

20:29

морпех

Да не...Русским не надо идти под белым флагом - нехай оаровцы и оаровчанки ходют!))А чего? - оаровские спортсмены впервые на ОИ!Пусть хоть посмотрят,что это такое...Интересно вот только,выиграет ли сборная ОАР хоть одну медаль на первой же Олимпиаде?И не будет ли побит рекорд(Гиннеса)по медалям на первой Олимпиаде в истории страны?(ОАР)

20:25

горнолыжник из Горно-Алтайска

флаг еще олимпийский поцелуйте

20:23

Boleijj protiv

Предлагаю проползти на коленях, а не пройтись.

20:13

Социалист Сафронов 2.0

"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" Михаил Салтыков-Щедрин

20:03

Serenky25

и вот прям хорошо бы на дорожку по маленькому сходить в процессе марша.

19:55