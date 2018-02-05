В церемонии открытия Игр-2018 примут участие 70-75 российских спортсменов

В церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане примут участие не менее 70 российских спортсменов, сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР). Мероприятие состоится в пятницу, 9 февраля, на Олимпийском стадионе в Пхенчхане и начнется в 14.00 по московскому времени.
"С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы", – говорится в сообщении.
Напомним, 4 февраля стало известно, что флаг МОК, под которым российские спортсмены выступят в Корее, на церемонии открытия Олимпиады понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Boleijj protiv
И кстати, кто это? Хоть один спортсмен, кто пойдет? Мне кажется, что российская власть сама пытается нагнутся, мало того, что не бойкотировали этот позор, так еще всячески ищут унижения.
20:37
морпех
Кстати,вопрос в голосовании интересный,а могут ли вообще спортсмены из одной страны идти под флагом другой страны?Например,лыжники Норвегии пройти под Белорусским флагом?Если нет запрета и спортсменам из России вообще разрешат выйти на стадион во время церемонии открытия - тогда пусть идут...заодно и под парочкой других флагов - Норвегии там...США...
20:29
морпех
Да не...Русским не надо идти под белым флагом - нехай оаровцы и оаровчанки ходют!))А чего? - оаровские спортсмены впервые на ОИ!Пусть хоть посмотрят,что это такое...Интересно вот только,выиграет ли сборная ОАР хоть одну медаль на первой же Олимпиаде?И не будет ли побит рекорд(Гиннеса)по медалям на первой Олимпиаде в истории страны?(ОАР)
20:25
горнолыжник из Горно-Алтайска
флаг еще олимпийский поцелуйте
20:23
Boleijj protiv
Предлагаю проползти на коленях, а не пройтись.
20:13
Социалист Сафронов 2.0
"Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" Михаил Салтыков-Щедрин
20:03
Serenky25
и вот прям хорошо бы на дорожку по маленькому сходить в процессе марша.
19:55