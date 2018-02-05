Россия игнорирует церемонию открытия Олимпиады

Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Церемония пройдет в Пхенчхане в пятницу, 9 февраля. Начало – в 14.00 по московскому времени.

Сборная России выйдет на стадион под олимпийским флагом под 55-м порядковым номером между Австрией и Узбекистаном. 4 февраля стало известно, что по стадиону перед российской делегацией знамя МОК понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Парад пропустят:

– мужская сборная России по хоккею, поскольку утвержденный ранее график подготовки не предполагал приезд в Пхенчхан к пятнице, в это время команда будет в Ан Янге, где 10 февраля сыграет контрольный матч с Кореей и прибудет в Олимпийскую деревню 11 февраля;

– сборная России по биатлону;

– сборная России по фигурному катанию;

- сборная России по лыжным гонкам;

– сборная России по шорт-треку;

– сборная России по санному спорту;

- сборная России по керлингу.

Большого желания идти на стадион под флагом МОК у нашей делегации нет. Многие спортсмены боятся, что на стадионе их освистают антидопинговые активисты или – что в России обвинят в отсутствии патриотизма и участии в "пораженческой акции". Впрочем, на открытие Олимпиады (в отличие от закрытия) и при хороших раскладах, когда у нас был свой флаг и своя форма, стремились далеко не все.

Любая такая церемония означает для ее участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении, затем проход по кругу – и еще неизвестно, сколько часов, чтобы добраться до Олимпийской деревни. И все это ради считанных минут, когда ты попадаешь в объективы телекамер. Спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные – тоже в очень выборочном порядке. Для массовки обычно приглашают тренеров и врачей.

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