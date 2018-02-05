Россия игнорирует церемонию открытия Олимпиады

Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Церемония пройдет в Пхенчхане в пятницу, 9 февраля. Начало – в 14.00 по московскому времени.
Сборная России выйдет на стадион под олимпийским флагом под 55-м порядковым номером между Австрией и Узбекистаном. 4 февраля стало известно, что по стадиону перед российской делегацией знамя МОК понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.
Парад пропустят:
– мужская сборная России по хоккею, поскольку утвержденный ранее график подготовки не предполагал приезд в Пхенчхан к пятнице, в это время команда будет в Ан Янге, где 10 февраля сыграет контрольный матч с Кореей и прибудет в Олимпийскую деревню 11 февраля;
– сборная России по фигурному катанию;
- сборная России по лыжным гонкам;
– сборная России по шорт-треку;
– сборная России по санному спорту;
Большого желания идти на стадион под флагом МОК у нашей делегации нет. Многие спортсмены боятся, что на стадионе их освистают антидопинговые активисты или – что в России обвинят в отсутствии патриотизма и участии в "пораженческой акции". Впрочем, на открытие Олимпиады (в отличие от закрытия) и при хороших раскладах, когда у нас был свой флаг и своя форма, стремились далеко не все.
Любая такая церемония означает для ее участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении, затем проход по кругу – и еще неизвестно, сколько часов, чтобы добраться до Олимпийской деревни. И все это ради считанных минут, когда ты попадаешь в объективы телекамер. Спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные – тоже в очень выборочном порядке. Для массовки обычно приглашают тренеров и врачей.
Заметка обновляется.
Адский холод в Корее и будет ли бойкот церемонии открытия. Репортаж спецкора "СЭ" Дмитрия ЗЕЛЕНОВА из столицы Олимпиады-2018
travolta60
На эту олимпиаду надо ехать,они (англосаксы-америкосы) ведь этого и добиваются чтоб мы отказались,и потом снова на всю планету нас поганить будут,к сожалению олимпийское движение как таковое умерло,и нам надо туда просто отправлять начинающих юношей и девушек, пусть борятся и за одно себя проявляют,что на летние что на зимние,а самим сконцентрироваться на чемпионатах мира и европы))
22:58
Tribunal Z
А не нужно нашим идти вообще на открытие. Просто проигнорировать. Пусть несёт флаг кто то из назначенных МОК, думаю за это санкций вообще не предусмотрено у МОК
22:41
Contr
Коготок увяз - всей птичке пропасть...
22:01
CanagliaVova
der sad олимпиаде бойкот, спонсорам олимпиады бойкот, пока скандальные руководители мок не уйдут в отставку новых товаров спонсоров олимпиады покупать не буду от слова вообще 21:05 ======================================================================================================= Это какие фирмы именно пострадают? Toyota? :-D
21:31
джей
МОК не уважает решения суда. Мы не уважаем издевательские решения МОК. Нечего делать на церемонии открытия !!!! Что мы там будем представлять ? Флаг МОК ? Флаг организации , которая откровенно глумится над нашими спортсменами, гимном, флагом и страной. Участие в такой церемонии - это позор !!!!
21:29
diolym
der sad спонсорам олимпиады бойкот, == == == == == == ЭТО главное.
21:23
Drek
yadkar Господа спортсмены. Неужели вам не стыдно выступать под белым флагом? Опомнитесь и не езжайте на эти игры. Вот тогда вас люди поймут. А так вас считают предателями. ============================================================================== Очень надеюсь, что ехать НАДО, только для того, чтобы на параде открытия развернуть флаг России и утереть нос этим пи....м. Вот после этого, можно будет гордиться и нашим спортом и нашими спортсменами. Очень интересно будет посмотреть на рожу Баха..когда перед его носом развернут наш ФЛАГ.
21:18
der sad
олимпиаде бойкот, спонсорам олимпиады бойкот, пока скандальные руководители мок не уйдут в отставку новых товаров спонсоров олимпиады покупать не буду от слова вообще
21:05
bibik.i
Не надо пафоса в заголовках и статьях, раздули скандал в надежде поднять интерес к тухлому мероприятию, после "перестройки" моих однокашников смерть как косой выкосила, олимпиаду смотреть не буду.
20:13
Монте-Кристо (Мститель) .
PitersS ................ Простейшее, когда страной правят враги, когда в ней все усилия патриотов идут насмарку; все личные усилия уходят в свисток, нет смысла стараться. Выход только один. Убрать врагов. Иначе деградация страны продолжится. Когда уж вас зомбированных излечат. Хотя думаю, что излечение невозможно.
20:03
Thomas_Boy_
inachipoch ___________ Усатые тетеньки у вас на западе. У нас - здоровое и правильно идеологически подготовленное поколение женщин, готовых встать на защиту Великой России от ваших гейропейских ценностей. Ступай прочь, либеральный пропагандист. Здесь тебе не подадут.
19:58
rusfed 2.0
PitersS Вспоминается песня из "Господина 420" Раджа Капура-..Я в носках американских, -Узких брюках британских -В русской шапке большой, -Но с индийскою душой... Таков наш патриотизм-душа у нас, как бы, русская, а все остальное мы гоним из-за границы. Патриотизм не в том, чтобы голой грудью на штыки, а в том, чтобы каждый на своем месте делал страну сильнее и благополучнее. У нас же многие во вред стране работают, но считают себя патриотами. 19:52 ______________ Во-во. Тут один псевдопатриот не мог поверить, что я плачУ налоги и не даю и не беру взяток
19:57
Монте-Кристо (Мститель) .
Недоумки, а их 146 миллионов, неспособны осознать, что Эрефией с 1991 года власовцы правят.
19:54
Монте-Кристо (Мститель) .
Чаще всего белый флаг означает капитуляцию перед врагом. Но иногда белый флаг - является всемирно признанным символом перемирия и прекращения огня, а также просьбой о переговорах. Но в данном случае белый флаг - это знак капитуляции перед врагом власовской армии. Только и всего.
19:53
PitersS
Вспоминается песня из "Господина 420" Раджа Капура-..Я в носках американских, -Узких брюках британских -В русской шапке большой, -Но с индийскою душой... Таков наш патриотизм-душа у нас, как бы, русская, а все остальное мы гоним из-за границы. Патриотизм не в том, чтобы голой грудью на штыки, а в том, чтобы каждый на своем месте делал страну сильнее и благополучнее. У нас же многие во вред стране работают, но считают себя патриотами. А про церемонию открытия-только тупая спортивная газета будет в угоду сиюминутной ситуации подрывать авторитет Олимпиады такими статьями, как эта. У нас большая олимпийская история и не надо сводить ее на нет сегодняшними неурядицами. Мы помним восторги комментаторов с московской, сочинской и других олимпиад, а кто и как ходит на церемонии пусть будет на совести команд.
19:52
Монте-Кристо (Мститель) .
yadkar...................... Белый флаг лучше власовского. Белый флаг не всегда предательство. Может означать и перемирие. А власовский флаг - это однозначное предательство.
19:49
Дон_Румата
Весёлый©______Вообще-то благородный дон Румата никому бошки не рубил из неких сложных соображений. Было одно исключение, но то были не серые, а чёрные. А кто ты, весёлый дон? Умён, начитан - явно не серый.
19:46
Весёлый©
Дон_Румата Пацаны, девчонки, я, благородный дон Румата, - за вас! ___ Вообще-то Дон Румата боролся с серыми и рубил им бошки.
19:40
Дон_Румата
Нашим спортсменам желаю победы. То, что поехали - считаю правильным. Без отсылок к преступному режиму нашему, преступному режиму их, уличению в допинге, оправданию от допинга. Когда над тобой смеются, или негодуют, или презирают, или просто тебе не рады ни там, ни дома, когда любой поступок твой тебе в ущерб, держи голову гордо, иди уверенно. Пацаны, девчонки, я, благородный дон Румата, - за вас!
19:38
Thomas_Boy_
inachipoch ___________ Ты тут Патриотом не прикидывайся. Знаем мы таких. Языком про верность России лопочете, а в нагрудном кармане что? Билет комсомольский? Нет. Партийный? Нет. Продали вы Партию. Паспорт иностранный у вас в нагрудном кармане. И пачка долларов за то, что Россию продали. Убирайся прочь, передаст. Убирайся на свой проклятый запад или в свою поганую какляндию. Не мешай нам Великую Державу строить!
19:13
Thomas_Boy_
Новоуепинни ___________ Я мануально объясню ей, что такое Российские Духовные Скрепы.
19:09
xxx5
Хоть одно здравое решение. И покупать телеправа тоже не стоит, нечего их кормить.
19:07
bibik.i
Я могу понять депутатов вроде "Пронина и Мамонова" из НР - "о России думаешь отдохнуть тебе надо" и чиновников которые боятся остаться без олимпийского "корыта", но не спортсменов о которых "вытрут ноги".
18:59
yadkar
Господа спортсмены. Неужели вам не стыдно выступать под белым флагом? Опомнитесь и не езжайте на эти игры. Вот тогда вас люди поймут. А так вас считают предателями.
18:52
bibik.i
Неправильно задан опрос, если уж поехали то о унижении не стоит рассуждать. Вы спортсмены уже априори "третьего сорта", согласились участвовать в олимпиаде вопреки мнению большинства россиян, ну теперь терпите всё что на вашу долю выпадет.
18:50
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Весёлый© ________ Меня Джордану Брюстер тянет потрогать. Я бы ей такую Москву показал, ох... А Баха пусть гейропейцы трогают. За любые места. 18:14 ------------------ Настоящему патриоту не пристало трогать Джордану Брюстер. Там тем более трогать не за что
18:44
Thomas_Boy_
Джерри. Без Тома. _______ Томас Бой, они вместе играли в фильме "Аннаполис". _________ Пфф... Я знаю игры поинтереснее. Ей бы понравилось.
18:37
Thomas_Boy_
Весёлый© Thomas_Boy_ Весёлый© ________ Меня Джордану Брюстер тянет потрогать. ___ А меня - Силье Норендаль. Нужно лечить астматиков методами, прописанными матерью-природой. _________ Я поддерживаю.
18:36
Джерри. Без Тома.
Мотик, запрет на советскую символику, вообще-то, был.
18:35
Джерри. Без Тома.
Томас Бой, они вместе играли в фильме "Аннаполис".
18:27