Татьяна Тарасова: " Я очень рада, что 28 российских спортсменов освобождены из "тюрьмы"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова поблагодарила Президента РФ Владимира Путина за извинения у спортсменов за сложившуюся ситуацию с антидопинговым скандалом. Специалист выразила радость в связи с тем, что 28 российских спортсменов освобождены из "тюрьмы".

– Это роковая ошибка МОК, потому что на них, наконец-то, можно подать в суд, – сказала в эфире телепрограммы "Время покажет" Тарасова. – Они освободили из "тюрьмы" 28 наших выдающихся спортсменов, которые могли бы выступать на Олимпийских играх. Но освободили не до конца. Сняли пожизненное заключение и отстранение от профессии. Взяли на себя такую смелость. Они делают все, чтобы мы не поехали на Олимпиаду, а мы поедем для того, чтобы привести возможность выступать нашим следующим поколениям. На следующие Олимпийские должны поехать и все освобожденные от этой тюрьмы, в которую мы попали. Мы попали не без помощи наших руководителей.

Например, товарищ Мутко ни разу не попросил извинения. Нам очень жаль, что министр спорта, который отвечал за это…Мне не нужно над ним расправы или чтобы он пострадал. Но вообще такими человеческими вещами пользоваться, такими словами, как "извините" – можно. Для товарища Мутко это было бы не позорно. Мы могли всего этого не иметь, если бы начали заниматься сразу же после Олимпиады в Рио. Но если дальше своего носа, ничего вообще не видеть…Там только на носу прыщ в виде чемпионата мира по футболу.

Путину Владимиру Владимировичу, спасибо большое за это, попросил извинения у спортсменов. Это может сделать только сильный, очень умный и настоящий человек. Я очень рада, что наши спортсмены на свободе.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.