Григорий Родченков: "Пока Россия все отрицает, ее не стоит возвращать на Игры"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подчеркнул, что предоставил все необходимые данные для раскрытия схемы подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что показания Родченкова были легко разрушены при перекрестном допросе в CAS, который рассмотрел апелляции 39 из 43 спортсменов на аннулирование результатов Игр-2014 и пожизненную дисквалификацию.
– Я дал последовательные показания, – цитирует AP Родченкова. – Данные были в моем дневнике и документах. Была представлена полная картина, каким образом была выстроена и структурирована схема. МОК не стоит отказываться от апелляции и показать сведения из базы данных лаборатории, потому что у некоторых спортсменов были подменены грязные пробы.
Чистая моча собиралась в течение долгого периода, начиная с 2013 года, и хранилась в Сочи. Спортсмены, их тренеры или кто-то из окружения отвечал за получение формы допинг-контроля. Вся схема работала как часы.
Россия не соответствует кодексу ВАДА и не выполняет условия дорожной карты. Российская сторона не сотрудничает, она лжет и все отрицает. Пока это не изменится, ОКР нельзя возвращать на Игры.
На вопрос, нет ли у него опасений, что другие страны могли выстроить подобную систему, Родченков ответил:
– У меня, конечно, есть подозрения. Но мне трудно представить, что какая-либо страна может иметь наш уровень обмана и поддержки программы.
О своей жизни информатор ВАДА, уехавший в США после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в конце 2015 года и в мае 2016 года со страниц The New York Times рассказавший о своем участии в программе Сочи-2014, добавил:
– Я чувствую угрозу, но и чувствую большую поддержку моих адвокатов и друзей в США. По этой причине мы меняем все – мой внешний вид, мои координаты, мои средства связи как можно чаще.
Югович
Застрелись урод!!!
23:46 16 февраля
gfotccffdr7ngayq
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:35 16 февраля
miker65
ksuxa, не тупи! Ты-допингер за бугор выезжаешь тогда и только тогда, ккогда тебе это позволит сделать наша допинг-симтема! Без разрешения - ни-ни! Т. е. после внегласной проверки твоей мочи у Родченкова. Если твоя моча чиста, ты едешь туда - за бугор. Если нет, то ты заболеваешь внезапно и не являешься на забугорные соревнования, сидишь дома и много пьешь и много писаешь, чтобы быстрее вытравитьь допинг.
22:54 16 февраля
ksuxa
а как с теми пробами..к.т спортсмены сдавали за границей??? их кто подменял?
22:36 16 февраля
doomkapnz
Так и будет теперь лаять
22:34 16 февраля
Vlаdimir
Этот шут, трусливый уже принят на работу в МОК чтобы давать рекомендации что нужно делать?
22:26 16 февраля
ustin007
Кто нибудь убейте это пожалуйста!!!
22:08 16 февраля
Bache Gabrielsen
А по мнению видного ученого Родченкова, человеческие субстанции, включая мочу, могут храниться годами, не меняя своих свойств ?
17:48 16 февраля