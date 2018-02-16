Григорий Родченков: "Пока Россия все отрицает, ее не стоит возвращать на Игры"

Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля, который вышел в прокат в 2017 году.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подчеркнул, что предоставил все необходимые данные для раскрытия схемы подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что показания Родченкова были легко разрушены при перекрестном допросе в CAS, который рассмотрел апелляции 39 из 43 спортсменов на аннулирование результатов Игр-2014 и пожизненную дисквалификацию.

– Я дал последовательные показания, – цитирует AP Родченкова. – Данные были в моем дневнике и документах. Была представлена полная картина, каким образом была выстроена и структурирована схема. МОК не стоит отказываться от апелляции и показать сведения из базы данных лаборатории, потому что у некоторых спортсменов были подменены грязные пробы.

Чистая моча собиралась в течение долгого периода, начиная с 2013 года, и хранилась в Сочи. Спортсмены, их тренеры или кто-то из окружения отвечал за получение формы допинг-контроля. Вся схема работала как часы.

Россия не соответствует кодексу ВАДА и не выполняет условия дорожной карты. Российская сторона не сотрудничает, она лжет и все отрицает. Пока это не изменится, ОКР нельзя возвращать на Игры.

На вопрос, нет ли у него опасений, что другие страны могли выстроить подобную систему, Родченков ответил:

– У меня, конечно, есть подозрения. Но мне трудно представить, что какая-либо страна может иметь наш уровень обмана и поддержки программы.

О своей жизни информатор ВАДА, уехавший в США после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в конце 2015 года и в мае 2016 года со страниц The New York Times рассказавший о своем участии в программе Сочи-2014, добавил:

– Я чувствую угрозу, но и чувствую большую поддержку моих адвокатов и друзей в США. По этой причине мы меняем все – мой внешний вид, мои координаты, мои средства связи как можно чаще.

Без лица. Новое явление Родченкова народу