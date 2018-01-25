Григорий Дрозд: "Процесс самоочищения российского спорта запущен"

Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд выразил надежду на то, что в скором времени Международный олимпийский комитет (МОК) будет беспристрастно относиться к российским спортсменам. По его словам, пора прекращать бездоказательные дисквалификации.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.

Комментарий Дрозд в Инстаграме (орфография и пунктуация сохранены):

Казнь, ад, агония – как только не называют ситуацию вокруг решений Международного олимпийского комитета относительно российских спортсменов.



Самые правильные слова (вместо тысячи проклятий) сказал, на мой взгляд, наш двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, не получивший приглашения от МОК на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане как и десятки других атлетов: "На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы – русские, мы – сильные, мы – чистые".



Процесс самоочищения российского спорта запущен и, уверен, в дальнейшем таких, без преувеличения трагических для спортсменов ситуаций, уже не будет. Надеюсь и МОК, наконец, избавиться от пристрастности к российским спортсменам. Пора прекращать бездоказательные дисквалификации... поскольку на нашем месте может оказаться любая сборная, думаю, что нас поддержат представители спорта многих стран.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду