CAS ad hoc "понимает страдания отстраненных атлетов, но считает решение МОК справедливым"

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в мотивировочной части по 47 россиянам, не допущенным до Олимпиады-2018, отметил, что считает решение МОК справедливым. Ранее CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и 2 тренеров, которых МОК не пригласил на Игры в Пхенчхан. В их число вошли атлеты, результаты которых на Играх-2014 в Сочи были аннулированы, а сами они были пожизненно дисквалифицированы МОК. Впоследствии CAS оправдал спортсменов.

"Выездная панель понимает страдания и разочарование, выраженное заявителями, относительно возможности их участия в Олимпийских играх. Особенно потому, что на их взгляд, решение CAS от 1 февраля доказывает что они не были мошенниками. Но выездная панель всего лишь решает, был ли допустим процесс, осуществленный МОК, в условиях приостановки членства ОКР и отсутствия опровержения доказательств системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в результате которого российским спортсменам была предоставлена справедливая возможность участвовать в Олимпиаде. Выездная панель считает, что этот процесс, возможно несовершенный из-за нехватки времени, был независимым, целесообразным и справедливым", - в частности, говорится в мотивировочной части решения CAS.

В список отстраненных атлетов вошли:

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)

CAS опубликовал мотивировочную часть решений по Юскову, Кулижникову и еще 11 россиянам //

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