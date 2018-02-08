Был ли инцидент с российским тренером? Отвечает представитель сборной Канады

Представитель сборной Канады Эрик Майлс подтвердил информацию о том, что за время пребывания команды в Корее произошел один инцидент представителем России. По его словам, команды обсудили сложившуюся ситуацию, и она не создаст никому проблем.

Ранее сообщалось, что канадцы принесли извинения за поведение одного из членов команды. При этом о том, что конкретно произошло в Пхенчхане, не сообщалось.

– Утро организации обсудили это, что не стало большой проблемой, – приводит Insidethegames.biz слова Майлса. – Все хорошо между организациями, мы движемся навстречу Олимпиаде. Мы действительно отправляли сообщение всей нашей команде, чтобы сосредоточиться на том, что шло. Но у нас никогда не было полной информации о произошедшем.

Канадцы извинились за инцидент с российским тренером на Олимпиаде